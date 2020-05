O ÚNICO VÍRUS QUE DEVE SE PROPAGAR É O DA SOLIDARIEDADE.

Que tal juntos espalharmos essa ideia e encher a barriguinha de vários peludos e bigodudos da ONG @casadosanjos?

Amar os animais significa ver a importância do trabalho dos projetos de organizações não governamentais que tiram muitos pets de situação de rua. Entre elas temos o abrigo @casadosanjos que faz um lindo trabalho desde 2012 e cuida atualmente de 332 cachorros e 436 gatos abandonados em 7 sedes de lares temporários.

A luta sempre foi bastante difícil para eles, quase sempre com lotação máxima de animaizinhos em todas as sedes do projeto. Mas agora a situação ficou mais complicada com esse momento de pandemia. Os gastos mensais se mantém muito elevados mas a ajuda que vinha de muitas pessoas deu uma reduzida devido a crise econômica que aumentou junto com o coronavírus.

Por isso, eu @vetbenckenstein inicio a campanha “Doação em dobro e barriguinha cheia” e convido você e o maior número de pessoas possíveis para participar.

Basta doar comprando uma das cotas sugeridas aqui no botão abaixo.

E o mais legal é que a cada doação realizada, eu me comprometo a dobrar o mesmo valor em mais rações. Assim teremos mais pets alimentados enquanto aguardam um lar definitivo.

Doe quantas vezes você quiser e puder! Convide seus amigos e familiares para fazer dessa campanha um grande movimento.

Os peludinhos e os bigodudos estão esperando por vocês!

Ajude compartilhando com seus amigos 🙏🏻