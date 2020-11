O Uso da Toxina Botulínica, Botox, na Harmonização Facial

A toxina botulínica, mais conhecida como Botox, está cada vez mais sendo solicitada nos consultórios odontológicos. Fim de ano chegando e todos querendo dar um Up na autoestima depois de um ano totalmente estressante.

Muitas dúvidas surgem entre preenchimento e Botox, que são procedimentos diferenciados

“O Botox é utilizado para tratar as rugas dinâmicas, rugas que tem movimentação diferente do preenchimento, que serve para dar volume e hidratar”. Explica Dra Juliana Ramos, Cirurgiã Dentista.

Utilizado para vários tratamentos, dentro da odontologia, como os famosos “pés de galinha, linhas da testa, rugas da glabela, arqueamento das sobrancelhas, músculos periorais conhecido como código de barra, correção da queda do canto da boca, rugas do pescoço, elevação da ponta do nariz, sorriso gengival e também no tratamento do bruxismo. O Botox tem seu mecanismo baseado na paralisação do músculo.

Contraindicações

Mulheres grávidas e lactantes;

Pessoas com doenças autoimunes como o lúpus;

Pacientes que são hipersensíveis aos componentes do botox ou alérgicos a proteína do ovo;

Pacientes com doenças neuromusculares ou em tratamento com aminoglicosídeos.

Os principais problemas que podem ser resolvidos com o tratamento.

Sorriso gengival

Nesse caso, a toxina botulínica é uma alternativa à cirurgia e pode ser aplicada nos músculos responsáveis ​​pela elevação dos lábios para que os lábios não se levantem ao sorrir, harmonizando assim a beleza.

Bruxismo

Outro distúrbio que o botox pode aliviar é o bruxismo, que faz com que os pacientes eventualmente cerrem os dentes. A pressão causada por essa condição pode causar dores nas articulações e na cabeça, e até mesmo desgaste dos dentes. Portanto, o botox pode aliviar a força muscular responsável pelo enrijecimento, reduzindo assim o estresse e a dor.

Assimetria da face

Além de corrigir a desigualdade labial, a toxina botulínica também pode ser usada para resolver a assimetria facial, causada pelo crescimento excessivo dos músculos responsáveis ​​pela mastigação. Portanto, a aplicação de toxinas atua reduzindo o volume muscular e tornando o rosto mais equilibrado. Os resultados podem ser vistos após alguns meses de tratamento.

Implantes

A toxina também pode ser usada na cirurgia de implante dentário. Nesse caso, o relaxamento provocado pela substância contribui para a osseointegração ajudando no processo da cicatrização

Cuidados

O processo é relativamente simples, mas algumas medidas preventivas podem tornar os resultados melhores e mais duradouros. Entre eles:

Evite massagear a área de aplicação para evitar que o produto se espalhe;

Evite viagens aéreas imediatamente após a cirurgia; Evite exercícios físicos nos primeiros dois dias;

Mantenha uma postura ereta nas primeiras quatro horas sem se deitar Evite tomar sol na primeira semana e, se for inevitável, use protetor solar.

“A vantagem do Botox, é que ele previne as rugas estáticas. As rugas que aparecem mesmo sem você fazer o movimento do rosto. Quanto antes você começar a fazer o Botox preventivo melhor para a durabilidade do procedimento”. Finaliza Dra. Juliana Ramos