O Vasco está de volta para Série A!

Com gol do Nenê, de pênalti, o Vasco venceu o Ituano em Itu, e garantiu o acesso para Série A após dois anos na segunda divisão. Junto de Cruzeiro, Grêmio e Bahia, o Gigante da Colina volta para a elite do futebol brasileiro, como planejado. A 777 Partners terá que trabalhar duro para reformular o elenco e montar um time competitivo para próxima temporada.

Em 2021, Nenê prometeu: “É a segunda vez que venho ajudar e sinto que falhei. E eu vou ficar até o Vasco subir”. Em 2022, o gol do acesso saiu dos pés dele, e em entrevista coletiva disse muito emocionado: “Tenho nem palavras. Eu falei que não sairia daqui até ajudar o Vasco a subir, e graças a Deus já foi esse ano. Só tenho a agradecer a Deus, nossos familiares. Dar isso de presente para os torcedores pra mim não tem preço. Todo mundo trabalhou demais pra que isso acontecesse, e Deus quis que fosse no último dia (risos). Com gol meu ainda. É Vasco na Série A, amo muito esse clube”.

Campanha ao longo de toda a competição:

38 jogos

17 vitórias

11 empates

10 derrotas

54.4% de aproveitamento

48 gols marcados

36 gols sofridos