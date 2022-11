‘Obrigado, Diegos!’ Flamengo se despede de ídolos neste sábado

Flamengo se despediu nesse sábado no Maracanã, em derrota contra o Avaí, dos ídolos Diego Ribas e Diego Alves. O meia encerrou sua vitoriosa carreira, enquanto o goleiro agora está em busca de um novo clube para a próxima temporada. Com a “benção” de Zico, Gabigol passa a ser o novo camisa 10 do clube Rubro-Negro.

Ribas chegou ao Fla em 2016, após 12 anos de Europa, e se tornou o grande símbolo da reconstrução do clube carioca, ainda com Eduardo Bandeira de Mello. Vivenciou momentos de altos e baixos, como o vice da Copa Sul-Americana em 2017, cobranças dos torcedores e logo em seguida os grandes títulos em 2019, 2020 e agora em 2022.

Em 2017, Alves deixou o Valência e veio para o Rio de Janeiro. Na Espanha ficou conhecido por ser um ótimo defensor de pênaltis, tendo evitado gols de Cristiano Ronaldo e Messi na marca de cal. Foi o goleiro titular do Mengão no ano mágico de 2019, onde conquistou Brasileirão e Libertadores, e foi vice do Mundial de Clubes, contra o Liverpool.