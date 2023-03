Oficina de brinquedos de sucata chega ao Museu do Pontal

Em abril, programação gratuita do museu de arte popular será dominada por atrações que exaltam os saberes dos povos originários do Brasil

O primeiro fim de semana de abril traz de volta ao Museu do Pontal, na Barra da Tijuca, as concorridas oficinas de brinquedos populares de Getúlio Damado, artista conhecido pelas obras feitas com sucata, famoso pelas reproduções dos bondinhos de Santa Teresa, bairro onde vive e atua. Outro destaque da programação é o encontro desenvolvido pelo educador João Griot, de fabricação de brinquedos com material reciclado. Assim como as demais atrações do Museu, as oficinas são gratuitas. É para os pequenos, mas os grandes também vão amar!

As atrações desenvolvidas por Getúlio Damado no Museu do Pontal estão entre as mais esperadas. No próximo sábado e domingo, às 16h, os pequenos vão aprender a manusear diferentes tipos de materiais, como pedaços de madeira e tampinhas de refrigerante, e transformá-los em brinquedos, como bonecos e carrinhos, ou pequenas esculturas. Getúlio é um artista popular conhecido pelas peças que produz e vende no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. E para todos aqueles que, além de aprenderem a desenvolver brinquedos, quiserem adquirir peças do artista, a Galeria Imaginária (GIM), loja localizada no Museu do pontal, também conta com obras de Getúlio à venda.

Papel, cartolina, papelão… Materiais que, normalmente, iriam para o lixo, vão virar brinquedos, como aviões, dados e piões, na oficina de João Griot, que acontece no próximo sábado, às 10h. Griot é estudante de pedagogia e técnico circense. Os pequenos vão poder confeccionar todos os brinquedos propostas e aprender que a reciclagem pode ser bem divertida.

O Museu do Pontal, localizado na Barra da Tijuca, realiza todos os fins de semana uma programação gratuita de oficinas de arte, música, dança e educação ambiental, além de sessões de contação de histórias e de brincadeiras para crianças de todas as idades. No mês de abril, a maior parte da agenda será dedicada à celebração das culturas indígenas do Brasil, com destaque para o Festival das culturas indígenas.

O festival, nos dias 15 e 16, receberá educadores e artesãos indígenas e contará com oficinas, apresentações musicais, uma edição especial do projeto Cinema de Fachada, feira de artesanato e a feira gastronômica. Nos dois fins de semana seguintes (22, 23, 29 e 30 de abril), os saberes dos povos originários seguirão em foco nas vivências coordenadas por indígenas e educadores do Museu.

Referência internacional em arte popular brasileira, o Museu do Pontal, por meio da lei federal de incentivo à Cultura, tem o Instituto Cultural Vale como patrocinador estratégico e como patronos BNDES, Itaú, Repsol Sinopec Brasil e Ternium, além da Prefeitura do Rio.

DIA 01

10h – Construir e brincar. O educador João Griot conduz a oficina em que as crianças vão aprender a fazer brinquedos utilizando materiais recicláveis. Classificação livre.

11h e 15h – Visita musicada.

12h e 17h – Baú de brinquedos.

16h – Oficina de brinquedos populares. Conhecido pelas réplicas do bondinho de Santa Teresa, bairro onde vive e exibe sua arte, o mineiro Getúlio Damado compartilha seus saberes ensinando os participantes da oficina a fazer brinquedos utilizando diversos tipos de sucata. Classificação: 5 anos.

DIA 2

11h e 15h – Visita musicada.

12h e 17h – Baú de brinquedos.

16h – Oficina de brinquedos populares com Getúlio Damado.

Museu do Pontal

Avenida Celia Ribeiro da Silva Mendes, 3.300, Barra da Tijuca. Aberto de quinta a domingo, das 10h às 18h (o acesso às exposições se encerra às 17h30). Ingressos pelo link https://site.bileto.sympla.com.br/museudopontal/ – gratuitos ou com contribuição voluntária.

