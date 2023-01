Oftalmologista do H.Olhos orienta sobre prevenção de doenças oculares no Verão

Verão, férias, praia, piscina, sol. A estação mais quente do ano é, também, a mais propícia para o surgimento de diversas alergias e infecções oculares, como conjuntivites e ceratites, por exemplo. É, inclusive, nesta época do ano que as chances de infecções por vírus e bactérias aumentam cerca de 46%, segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO)

. Especialistas do H.Olhos, hospital da Vision One, referência no tratamento de casos de alta complexidade em oftalmologia, explicam que, embora não sejam doenças potencialmente graves, podem causar incômodos e evoluir para um quadro mais sério.

Estudos recentes mostram que a exposição aos raios UV, por muitas horas do dia, durante muitos anos, pode provocar diversos agravos à saúde dos olhos e em diferentes níveis. Isso porque as altas temperaturas favorecem a circulação de vírus e bactérias. “Esta é a época das infecções, irritações e alergias nos olhos. Além disso, os raios solares são responsáveis por problemas sérios da visão, como catarata precoce, degeneração da retina, pterígio e fotoceratite”, explica a Dra. Marina Roizenblatt, oftalmologista do H.Olhos.

Vermelhidão, coceiras, irritação, ardência, sensibilidade à luz são algumas das principais queixas apresentadas pelos pacientes. Segundo Dra. Marina, a recorrência dos sintomas exige uma visita a um pronto-socorro especializado em oftalmologia para acompanhamento médico. “De maneira geral, os sintomas podem ser notados logo no primeiro contato. A principal orientação, para estes casos, é evitar aglomeração, higienizar bem as mãos e evitar automedicação”.

Dicas e cuidados

Confira algumas dicas importantes para aproveitar o melhor da estação de forma segura e saudável.

Mergulhou? O ideal é usar óculos próprios para nadar e evite coçar os olhos para evitar lesões.

Usa lente de contato? Escolha os modelos de descarte diário, quando for à piscina. Isso ajuda a diminuir as contaminações.

Areia nos olhos? Tenha à mão uma garrafa filtrada para limpar as mãos e os olhos.

Está na sombra? Proteja os olhos com óculos de sol. Ele evita a exposição direta do sol nos olhos. Opte pelos modelos que possuem lentes com filtro UVA e UVB.

Sobre o H.Olhos

Reconhecido no mercado há mais de 35 anos, o H.Olhos integra a Vision One, uma das maiores redes de hospitais e clínicas oftalmológicas do país. Referência em casos de alta complexidade no seguimento da oftalmologia e conta com duas unidades na Grande São Paulo, centro cirúrgico, centro de diagnóstico, pronto-socorro e consultórios equipados com aparelhos de última geração voltados à saúde ocular.

Em 2021, o Hospital foi acreditado com Nível 3 de excelência, a mais alta certificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA), o que reforça sua cultura organizacional de melhoria contínua com maturidade institucional.