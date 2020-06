Rio Notícias

A saúde da visão requer cuidados em todas as fases da vida. Com crianças não deve ser diferente. Assim, recomenda-se que a primeira consulta oftalmológica ocorra ainda bebê, até o primeiro ano de vida. É nessa fase que os pequenos devem receber a melhor informação visual possível para que os neurônios relacionados à visão sejam desenvolvidos.



O primeiro exame de olho é realizado assim que a criança nasce, ainda na maternidade, e é chamado de “teste do olhinho”. Nele são testados reflexos da luz e a resposta do bebê a eles.



Além do fator idade, a primeira consulta também segue outras orientações, como alguma queixa que a criança faça aos pais ou recomendação do pediatra. “Esse primeiro momento é importante para o acompanhamento da evolução da visão, além de permitir o diagnóstico precoce de algum problema que possa surgir com tão pouca idade”, afirma o oftalmologista Giuliano Veras, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO). Após essa idade, uma consulta por ano passa a ser o ideal na rotina da criança.



Muitos pais acreditam que o ideal é levar os filhos ao oftalmologista no início da vida escolar. Porém, o desenvolvimento visual ocorre com maior intensidade até os três anos de idade, o que pede um acompanhamento antecipado. Para o oftalmologista, é importante observar o surgimento de algumas doenças que aparecem na infância, como ambliopia, conhecido como “olho preguiçoso”, estrabismo, miopia, hipermetropia e astigmatismo.