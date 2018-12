OI CASA GRANDE RECEBE ‘ÁRVORE DA VIDA: O FLAMENCO E OS QUATRO ELEMENTOS -17 DEZ

Show traz a potência da dança flamenca e os

elementos da natureza

Oi Casa Grande recebe o espetáculo de dança

Árvore da Vida: o Flamenco e os quatro elementos

17 de dezembro, 20h30

Não é só de carne e osso que se compõe um ser humano. Para a diretora do espetáculoÁrvore da Vida: o Flamenco e os quatro elementos, Eliane Carvalho, além das nossas vivências, os elementos alquímicos terra, ar, fogo e água são essenciais para a busca do equilíbrio Corpo e Mente. E o que isso tem a ver com a dança? “É impossível uma pessoa dançar bem se não estiver alinhada com sua essência”, garante.

Recém-formada em Aromaterapia, a diretora explica que entende o corpo como um organismo complexo e que é importante desenvolver o autoconhecimento para melhorar cada vez mais a performance na dança e, também, se permitir reconhecer através dela.

Com o aprendizado de 12 anos de Studio Gesto e 25 anos de dança flamenca, Eliane reuniu um elenco forte para representar cada elemento no palco, incluindo o bailaor cubano Miguel Alonso, com quem coleciona parcerias.

SINOPSE:

Árvore da Vida: o Flamenco e os quatro elementos interrelaciona Flamenco e Alquimia – o vigor da dança à potencia de representar as forças da natureza. O elenco reúne aproximadamente 100 artistas entre músicos e bailaores e conta com a participação especial do reverenciado bailaor cubano Miguel Alonso e do bloco de maracatu Tambores de Olokun.

Com as Bailaoras:

Clara Kutner, Maíra Pedroso, Paz Beca, Milene Muñoz e Eliane Carvalho

Com os Músicos:

Percussão: Alejo

Cante: Diego Zarcon e Ana Bayer

Guitarra flamenca: Luciano Camara e Pablo Vares

Trombone: Ciça Salles

Violoncelo: Nana Carneiro da Cunha

Direção:

Eliane Carvalho

Serviço:

O Que? Árvore da Vida – O Flamenco e os quatro elementos

Quando? 17/12 – segunda-feira, às 20h30

Onde? Teatro Oi Casa Grande

Av. Afrânio de Melo Franco, 290 –Leblon/Rio de Janeiro

Quanto? Preço promocional de R$ 50,00 pelo link: https://www.eventbrite.com.br/e/arvore-da-vida-flamenco-e-os-quatro-elementos-tickets-53106910198 ou pelo fone: 21 98228-6448

Preço promocional na bilheteria do teatro: R$ 65,00

Classificação indicativa: Livre

Duração: 120 minutos, com intervalo