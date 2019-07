Oia recebe evento inédito de vinhos com menu harmonizado do chef Elia Schramm

chef Elia Schramm

Após abrir sete restaurantes na cidade do Rio, o Grupo 14zero3 mostra mais uma vez sua força. Pela primeira vez realiza um evento harmonizado de vinhos com menu do chef Elia Schramm e seleção de rótulos de Gustavo Alves, diretor de operação do grupo. O Oia, de culinária grega, em Ipanema, é a primeira casa a receber o jantar, que acontece na terça-feira, dia 9 de julho.

“Queremos fazer um foodtour pelos nossos restaurantes. Dentro do conceito de cada casa, vamos mostrar que o vinho é uma bebida universal e cai bem em qualquer tipo de gastronomia. Basta apenas saber harmonizar”, afirma Gustavo.

A ideia é realizar a cada 15 dias um evento voltado para os amantes do vinho em cada uma das casas de Ipanema (Pici, L’atelier Mimolette, Oia e Posì). Entre as delícias da noite: para começar, Duo de ostras marinadas com sobert de iogurte e picles de e empanadas com molho tonkatsu. Já para principal uma das opções é o filé de peixe grelhado, couscous de couve-flor com maracujá, com molho de manteiga queimada de principal. Banana, caramelo salgado e chocolate finaliza o encontro. Entre os vinhos, rótulos do Chile e Brasil, do Novo Mundo; França Áustria e Itália, do velho. Valor R$295.

Serviço Posì:

Endereço: Rua Aníbal de Mendonça, 158 – Ipanema

Telefone: 3215-8668.

Abaixo, menu completo:

Entrada Fria

Duo de Ostras marinada com sobert de iogurte e picles de pepino e empanadas com molho tonkatsu.

Harmonização: Victoria Geisse Extra Brut Rosé (Pinto Bandeira – Brasil).

Entrada Quente

Creme de inhame defumado, castanha-do-pará e brócolis tostado

Harmonização: Barone Montalto Pinot Grigio (Sicília-Itália).

Principal:

Filé de Peixe grelhado, couscous de couve-flor com maracujá e molho de manteiga queimada.

Harmonização: Delas Viognier (Rhône-França).

Carne:

Paleta de cordeiro braseada com especiarias, farofa “molhada de gergelim”.

Harmonização: Errazuriz Estate Series, Carbenet Sauvigon (Aconcágua-Chile)

Sobremesa:

Banoffee – Banana, caramelo salgado e chocolate.

Harmonização: Cuvé (Burgenland – Àustria)