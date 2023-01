Olympiacos anuncia a contratação de Ramon

Depois de Rodinei, Olympiacos, da Grécia, anunciou a contratação de Ramon. O lateral-esquerdo, de 21 anos, assinou o contrato até junho de 2027. Ele deixa o Flamengo por 8 milhões de reais.

“O meu ídolo está aqui, é Marcelo, tenho-o tatuado no meu braço. Estou muito feliz por estar aqui, e por ter a oportunidade de treinar e jogar com o meu ídolo”, disse o novo reforço do clube grego.

Cria da base de Nova Iguaçu, contrato para o sub-20 do Fla, Ramon já teve oportunidades na equipe titular do clube, principalmente em 2021. Porém, em 2022 esteve emprestado ao Red Bull Bragantino, onde não se destacou. Retornou ao Rubro-Negro e foi negociado.