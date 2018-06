Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo

Bares e restaurantes preparam programação especial para a Copa do Mundo

O restaurante Churrasqueira, em Ipanema, preparou uma programação especial durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo. Nos horários das partidas, a casa vai oferecer dose dupla do chope artesanal Antuérpia Pilsen (220 ml – R$ 7), ideal para acompanhar os deliciosos petiscos como os Pasteizinhos de catupiry, queijo e carne (R$ 20 – meia porção e R$ 33 – porção inteira) e a Cebola Palha (R$ 15 – meia porção e R$ 24 – porção inteira). Além disso, no dia 22/06, o torcedor vai poder curtir as emoções do jogo acompanhado da típica feijoada mineira (R$ 95 para 2 pessoas), com feijão vermelho, costelinha e pernil defumados ao estilo mineiro, entre outras carnes, arroz branco, couve ao alho, farofa e caldinho de pimenta.

Também em Ipanema, o Barthodomeu vai oferecer chope duplo (220 ml – R$ 6,30; 350 ml – R$ 7,50 e 700 ml – 14,20) durante os jogos do Brasil. A bebida, geladíssima, combina bem com as deliciosas porções de petiscos oferecidos no bar, como os novos dadinhos de tapioca com geleia de pimenta (R$18), o bolinho de feijoada (R$ 8 – 1 unidade, R$ 22 – 3 unidades) e o Mix Barthodomeu (R$ 74), com carne seca acebolada, dadinhos de tapioca, calabresa flambada acebolada, costelinha crocante, aipim frito, farofa da casa e manteiga de garrafa, ideal para compartilhar com os amigos.

O Rampinha, típico português localizado na Praça da Bandeira, convida os amantes do futebol a se deliciarem com a comida lusitana nos dias dos jogos da Copa do Mundo. A casa oferece pratos tradicionais como o Bacalhau à moda antiga, acompanhado por batata em rodelas, cebola, alho e ovos, a Picanha de Bacalhau, servida com batata gratinada, brócolis e cebola à dorê (R$115 – 1 pessoa, R$195 – 2 pessoas/cada prato), além do clássico Bolinho de bacalhau (R$6 a unidade).

Ainda na Praça da Bandeira, a Choperia Galeto Bandeira possui deliciosas opções para acompanhar os jogos, como a Picanha à campanha (R$ 117), servida com de arroz branco, batata frita, farofa brasileira e molho vinagrete e o Lombinho de Porco à Brasileira (R$43). Para entrar no clima e torcer ainda mais para a seleção brasileira, o Galeto indica suas Caipirinhas de kiwi, limão e abacaxi (R$19,90).

Serviço Barthodomeu:

Endereço: Rua Maria Quitéria, 46 – Ipanema

Contato: (21) 2247-8609

Capacidade: 300 lugares

Horário de Funcionamento: Aberto de segunda-feira a domingo, das 12h às 3h. (O último cliente).

Cartões aceitos: American Express, Visa, Mastercard, Redeshop, Visa Eletron.

Tickets aceitos: TR Eletrônico, Alelo, VR Eletrônico e Sodexo Eletrônico.

Entrega em domicílio

http://www.barthodomeu.com.br

Instagram: @Barthodomeu

Facebook: https://www.facebook.com/barthodomeu/

Serviço Churrasqueira

Endereço: Rua Vinicius de Moraes, 130, Ipanema

Contato: (21) 3689-1009

Capacidade: 1º andar: 55 pessoas, 2º andar: 45 pessoas.

Horário de Funcionamento: Segunda a domingo, das 11h às 23h

Cartões aceitos: todos de crédito e débito e de refeição: TR, VR, Sodexo e AlelO

Site: www.churrasqueirajf.com.br/

Instagram: @Churrasqueira_Rio

Facebook: @ChurrasqueiraIpanema

Aberto em 14/11/2017

Serviço Choperia Galeto Bandeira:

Endereço: Av. Pça. da Bandeira, 43

Telefone: 2273-8992

Funcionamento: Domingo a quinta-feira, das 10h às 02h. Sextas-feiras, Sábado e feriados, das 10h às 4h.

Capacidade: 160 pessoas

Aceita todos os cartões de débito e tickets

Entrega a domicílio.

www.galetobandeira.com.br

Facebook: https://www.facebook.com/chopperiagaletobandeira/

Serviço Rampinha:

Endereço: Av. Pça. da Bandeira, 201 – Praça da Bandeira

Telefone: 21 2273-7647

Funcionamento: Segunda-feira a domingo, das 11h à 0h.

Capacidade: 72 pessoas

Aceita todos os cartões de débito e crédito

Com manobrista (estacionamento incluído) todos os dias até 18h