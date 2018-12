ONG promove Festas de Natal para crianças em favelas

Com muitas brincadeiras, músicas e dança mais de 700 crianças e adolescentes das favelas da Rocinha e Cidade de Deus vão ter um Natal especial, nos dias 10 e 11 de dezembro, promovido pelo projeto Favela Mundo e vão ganhar livros para incentivar a leitura e educação e segundo o fundador da ONG as festas são ótimas oportunidades para as crianças e unirem e os pais se aproximarem.

– O Natal é uma está no coração de toda criança, é um momento de fortalecer ainda mais os sentimentos de união e solidariedade. Acreditamos na arte e educação como fortes pilares no desenvolvimento do cidadão, por esse motivo esse ano o Papai Noel chegará com seus anjos, renas e duendes trazendo livros para todos. É uma forma de estimular à leitura e reforçar a importância da educação. Além da leitura ser importantíssima para a imaginação – acredita Marcello Andriotti.

Foram arrecadados cerca de 1.300 livros doados por artistas, escritores e admiradores do projeto, o excedente será doado para outras instituições e bibliotecas públicas.

O projeto Favela Mundo conta com patrocínio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura, LAMSA e MetrôRio, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura – Lei do ISS e apoio do Instituto Invepar.

SERVIÇO – Projeto Favela Mundo – Festas de Natal na Rocinha e da Cidade de Deus, dias 10 e 11 de dezembro a partir das 14h.

Rocinha: Biblioteca Parque da Rocinha. Estrada da Gávea, 454 / Cidade de Deus: EDI Senhora Perciliana de Alvarenga. Rua Moisés s/n.

www.favelamundo.org.br.