ONG promove oficina gratuita de artes nas unhas

Empreender é a palavra da hora, por isso até 26 de fevereiro o ‘Projeto Favela Mundo’ abre inscrições para 40 vagas na ‘Oficina Gratuita de Artes nas Unhas’, que serão realizadas na Cidade de Deus e em Tomás Coelho. Com quatro semanas de duração o curso proporcionará a oportunidade do aprendizado de uma atividade, colocação no mercado de trabalho ou do aluno ter seu negócio. Além disso, pelo fato da ‘ONG Favela Mundo’ beneficiar mais de 4 mil crianças e jovens de 125 comunidades do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, alguns responsáveis estarão perto de suas crianças, “outro objetivo é aproximar responsáveis dos mais de 500 alunos que o projeto já atende nas comunidades a participarem da vida escolar dos seus filhos” – conta Marcelo Andriotti, diretor da ONG Favela Mundo.

Com o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, LAMSA, MetrôRio e do Instituto Invepar as oficinas começam nos dias 27 e 28 de fevereiro e de acordo com o diretor da ONG é aberta a quem quiser se inscrever, pois, a necessidade do incentivo ao trabalho e à livre iniciativa são urgentes.

– Estamos muito felizes de poder levar essas oficinas para as duas regiões. Queremos fomentar o empreendedorismo local e apresentar aos moradores uma opção para geração de renda imediata – acredita Andriotti

SERVIÇO

Oficinas de Artes nas Unhas, de 19 a 26 de fevereiro. inscrições das 9h às 16h

Cidade de Deus: EDI Senhora Perciliana de Alvarenga (Rua Moisés,s/n)

Tomás Coelho: EDI Maria Mazzetti (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 4676)

Para matricular-se basta apresentar cópia da identidade e CPF.

Informações: www.favelamundo.org.br ou 2236-4129.

