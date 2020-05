ONG´s do Vidigal se unem e ajudam mais de duas mil famílias da comunidade com doações

Em tempos de Pandemia do Novo Coronavírus a solidariedade se multiplica tanto quanto as necessidades, principalmente daqueles mais vulneráveis. Assim as ONG´s PNG Favela Inc, Batucavid, Vidigal Trilhas, Vidigal Beer e Sitiê se uniram para ajudar os mais afetados, devido ao isolamento social na Comunidade do Vidigal, Zona Sul do Rio. E a campanha recebeu um reforço especial, o Mestre Messias Freitas, coordenador de um projeto que faz muito sucesso na favela: o “Vidigal Capoeira”.

Foram arrecadadas cerca de mil cestas básicas, kits de higiene e mais de duas mil máscaras, organizado de forma informatizada, zelando pela segurança dos parceiros e dos atendidos. Assim receberam as doações mais de duas mil famílias, que devido a pandemia, encontram-se em necessidade extrema. O Vidigal possui mais de 35 mil moradores

– Tivemos uma noção de como podemos ajudar a nossa comunidade. Sou morador do Vidigal há 24 anos e fico feliz em poder contribuir, inclusive para além do combate imediato da doença. Criamos a campanha “Vidigal Vive”, para continuar atendendo estas pessoas após a quarentena, pois terão dificuldade em conseguir trabalho de volta – observa o mestre.

A campanha lançada pela “Favela Inc.” continuará a arrecadação junto com as outras ONG`s parceiras para atender mais pessoas afetadas pela crise da saúde e da economia, mantendo alguma esperança e perspectiva após as autoridades decretarem o fim do isolamento social.

Para ajudar a campanha ” Vidigal Vive” basta acessar

https://benfeitoria.com/vidigalvive

Qualquer um pode doar, de qualquer parte do planeta e o projeto visa alcançar a meta de R$ 150.000,00 reais para atender a demanda dos mais afetados do Vidigal durante e após a quarentena.