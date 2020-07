O optometrista promove um olhar de cuidado sobre a saúde da visão

Muitas pessoas não se preocupam com a prevenção da saúde e quando o assunto é cuidar dos olhos, menos ainda.

No entanto existe um profissional pouco destacado e pouco valorizado que é o agente primário para melhor saúde visual, o Optometrista.

Mais conhecido por realizar o exame de acuidade visual e prescrever a receita para correção, ou seja para óculos e lentes de contato, como resultado este profissional é de grande importância para a vida das pessoas quando o assunto é cuidar dos olhos.

– Nós optometristas fazemos o exame básico para diferenciar um olho sadio de um que tenha alguma alteração, consequentemente aquele para correção. No entanto, além da acuidade visual, há profissionais que se dedicam a terapias visuais, fisioterapia ocular, para uma melhor saúde da visão. Dentro da optometria há uma série de ramos como a optometria pediátrica, a desportiva que auxilia o atleta a ter um campo visual maior, percepção, e também a comportamental – esclarece a optometrista Michele Carvalho, da Clínica Opto Méier.

Complementando que este profissional é capaz de identificar alterações nos olhos a técnica em optometria lembra que a ciência existe há quase 150 anos. Ela classifica a importância do atendimento para a

saúde da visão como algo a somar e destaca que a optometria é muito mais acessível em vários fatores, tanto na facilidade de atendimento, quanto na questão econômica.

– Em geral somos procurados por quem tem menos condições, não tem plano de saúde e sem atendimento do SUS. Por exemplo, atendi uma criança que simplesmente por um exame de acuidade visual, estava na fila do SUS há três

anos. Graças a isso teve baixa de aprendizado e quando o óculos ficou pronto ficou numa alegria imensa e disse, “mamãe estou te vendo!”. Então é algo que

nós optometristas podemos ajudar e muito, é um trabalho social – observa a

também acadêmica de optometria.

Ao atender o paciente um dos momentos mais importantes para melhor saúde da visão é a conversa quando o optometrista pode identificar problemas tais como:

Muitos profissionais de Optometria são bem preparados. Além do nível superior alguns fazem especializações e possuem pós graduação. Entretanto o maior problema para os profissionais atualmente é a luta pela regulamentação da profissão. Neste quesito Michele diz que todos seus colegas observam uma grande contradição.

– O curso superior de Optometria é reconhecido pelo MEC, por outro lado não é permitido exercer a profissão, não tem lógica. Há uma questão política, muitos interesses e o CBOO (Conselho de Óptica e Optometria), além de

vários conselhos estaduais como o nosso, COOERJ (Conselho de Óptica do Estado do Rio de Janeiro) estão lutando há muitos anos pelo reconhecimento – esclarece.

População mais carente é a maior beneficiada com o optometrista

Segundo o CBOO o mais importante é derrubar os decretos 20.931/32 e 24.492/34 da década de 1930. Na análise do Conselho “estes não respeitam a Constituição Federal por ofenderem o princípio da liberdade de ofício, no que

toca as atividades para as quais foram formados os Optometristas brasileiros”. Em nota o CBOO divulgou parecer do Min. Gilmar Mendes reconhecendo que:

…a prescrição de lentes não pode mais ser vista como ato privativo de médico: “Entretanto, considerando o reconhecimento pelo Estado dos cursos tecnológicos e de bacharelado em optometria, a proeminência

do postulado do in dubio pro salute deixa de assumir preponderância sobre a liberdade profissional, pois os profissionais passam a exercer tal atividade de forma técnica e não mais com base em ensinamento familiar ou simples vivência prática, mormente em atenção ao princípio da harmonização social.”

Acima de tudo o reconhecimento da profissão de Optometrista para Michele e seus colegas é vital para a saúde da visão. Em conclusão é uma profissão que ajuda muito a população, inclusive por atuarem de forma não medicamentosa e não invasiva, com campos de atuação variados como:

Postos de saúde

Centros de Reabilitação

Consultórios

Clínicas

Programas de educação visual

– Sem um atendimento primário e público na área da saúde da visão a população fica carente de assistência, consequentemente boa parte espera anos na fila do SUS. E a Organização Mundial de saúde preconiza, “a Optometria é a primeira barreira contra a cegueira evitável no mundo”. E o mais importante, com acesso ao profissional de Optometria essa fila diminuiria substancialmente, resolvendo problemas de evasão escolar, dificuldades em aprendizado e diminuição do rendimento em atividades cotidianas – Conclui Michele Carvalho

Informações – Clínica Opto Méier, Rua Dias da Cruz 127, sl 402,

whatsapp: 99209-9094

Conselho de Óptica e Optometria https://www.cboo.org.br/

Conselho de Óptica do Estado do Rio de Janeiro https://www.cooerj.org.br/