Ortodontia: Tratamento corretivo

A Ortodontia é uma especialidade odontológica que estuda, previne e corrige as alterações do desenvolvimento, as formas das arcadas dentárias e a posição dos maxilares, de modo a restabelecer o equilíbrio morfológico e funcional da boca e da face, melhorando também a estética facial.

O objetivo da Ortodontia é a movimentação dos dentes visando sua normalização oclusal (superfície mastigatória), ou o deslocamento de todo o conjunto dentário, principalmente para corrigir distúrbios funcionais da mastigação.

O tratamento corretivo visa principalmente corrigir uma má oclusão consolidada. Para este tratamento, três categorias de dispositivos são usados principalmente:

Dispositivos funcionais

Quando falamos em aparelho funcional, referimo-nos a uma variedade de aparelhos removíveis projetados para alterar a posição dos diferentes grupos musculares que influenciam a função e a posição da mandíbula para aumentar seu comprimento. São dispositivos que inicialmente fazem apenas modificações funcionais, mas que posteriormente levam a mudanças estruturais. Aparelhos removíveis

São os aparelhos que o paciente pode retirar para limpar, mas quando são colocados, ficam bem presos aos dentes. Esses aparelhos aplicam pressão controlada aos dentes a serem deslocados por meio da ação de elementos mecânicos ativos, como molas, arcos, parafusos, etc. Essas forças são, em sua totalidade, artificiais ou mecânicas, e atuam diretamente no movimento dos dentes, sem nada ter em comum com as forças criadas pela ação dos músculos, que participam das funções de mastigação, deglutição e fonação, entre outras.

Os aparelhos removíveis, comumente conhecidos como “placas”, são muito úteis para a dilatação das mandíbulas, principalmente a superior, para a correção de mordidas cruzadas e ligeiro apinhamento. Aparelhos fixos

É um dispositivo ortodôntico constituído pela combinação de aparelhos, elementos metálicos ou cerâmicos colados nos dentes e arcos metálicos que os cruzam. Os aparelhos fixos conseguem mover individualmente cada dente em qualquer direção, o que não é o caso com outros aparelhos.

“Para obter resultados precisos, os aparelhos fixos requerem uma técnica meticulosa por meio da colocação precisa de bandas cimentadas e braquetes em cada dente, além de uma série de arcos sofisticados para realizar os deslocamentos necessários, de acordo com o planejado. Tratamento elaborado” Explica Dra. Diana Bastos, da Oral 360.

Esses aparelhos são recomendados nos casos em que há mau posicionamento dentário, dentes girados, para fechar espaços e todos os movimentos em simultâneo.

Os braquetes podem ser visíveis, como os metálicos, ou estéticos, como os cerâmicos, que são translúcidos ou transparentes e aderem à superfície externa dos dentes assumindo sua cor. Eles podem ser colocados na face externa ou interna do dente (ortodôntica lingual).

O tratamento ortodôntico



Uma parte integrante da prática ortodôntica deve ser um plano de higiene oral estruturado, que deve incluir uma descrição detalhada da relação entre placa e inflamação, aconselhamento dietético, treinamento em técnicas e produtos que podem ser usados ​​para remover placa e, finalmente, monitoramento da eficácia Quando usado durante todo o período de tratamento.

Durante o tratamento ortodôntico, é imprescindível dar atenção especial à saúde bucal, realizando uma correta escovação dos dentes e aparelhos com produtos específicos para quem usa os aparelhos ortodônticos.

“No início, o tratamento ortodôntico pode causar certo grau de sensibilidade, principalmente na colocação dos aparelhos. Após essa etapa, o paciente sentirá desconforto 24 a 48 horas após o ortodontista fazer os ajustes. Se o tratamento for bem planejado e executado, o paciente só precisa seguir todas as orientações fornecidas, principalmente no que se refere à higiene bucal” Alerta Dra. Diana Bastos, da Oral 360.

