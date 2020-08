Os benefícios da Fava Branca – você vai ficar maravilhado (a).

Oi verdinhos!

Espero que tenham passado uma boa semana, a minha foi maravilhosa e ando descobrindo muitos alimentos e diminuindo cada vez mais o meu consumo de carne.

Essa semana eu resolvi falar da fava branca, conhecem? Primeiro que eu sou VICIADA em feijão então eu fui lá na casas pedro e dei de cara com essa MARAVILHA BRANCA, confesso que achei um pouco cara, paguei 7,20 em 100 graminhas, mas como fiquei bemmm curiosa com os benefícios resolvi experimentar! Alias a receita ficou pra lá de maravilhosa.

Seus benefícios

Os benefícios desse graozão são muitos e dizem que inclusive ajuda no processo de emagrecimento pois contém um baixo teor de gordura e é livre de gordura saturada.

Mas não para por aí não, os benefícios da Fava branca vão além, ela é rica em proteína, vitaminas b,c, magnésio e fibras, que são importantes pro funcionamento do nosso corpo.

Ela nasce dentro de uma vagem e é bem maior que um grão do feijão preto por exemplo.

Já sabemos que a Fava é Maravilhosa então pega essa receita e guarda pra vida ♥️

Ingredientes

500 g de fava

3 colheres de sopa de azeite ou óleo

3 dentes de alho picados

Cebola grande picada (1)

1 colher de chá de tempero baiano

1 colher de chá de colorau

1/2 pimenta dedo de moça picada e sem sementes

sal se necessário

Cheiro verde de sua preferência

água para ferventar a fava

Aproximadamente 2 litros de água quente para cozinhar a fava

Obs: eu coloco Lemon pepper em tudo é um ótimo tempero.

Modo de preparo

Para a fava não ficar amarga, dê uma fervura de uns 3 minutos.

Tire a água e refogue com os tempeiros.

Coloque numa panela de pressão com os 2 litros de água aproximadamente.

Pronto! É só saborear e se beneficiar com tanta gostosura.

Gostou das dicas? Fica de olho aqui, toda semana uma nova receita ou uma dica especial pra vc! Não deixe de seguir o meu insta @exclusyve

Beijos, e até semana que vem! 🌸🌸🌸