Os bichos estão soltos!!!

Animal print no topo das trends da próxima estação.



Há muito não se via uma moda tão improvável para out/inverno. Os neons que, volta e meia reluziam nos verões, em 2019 vão brilhar também nas estações mais frescas. Misturados a peças de oncinha, zebra, tigre e cobras, já são certeza de sucesso no seu look bem fashion!!

Abuse das estampas animal print, pois elas invadiram até as botas que vem na versão cano baixo e médio e “bem western”, uma “pegada meio Cowboy”!!!

Então vamos lá, tire seu bicho do armário, inclua o toque do neon sem medo.

Christiane Gil

Acesse minhas redes sociais…

Instagram.:@modadachris

Facebook.: /moda.da.chris