Os idosos não devem mais ficar sozinhos. 

Chega um momento na vida dos idosos em que se deve respeitar o tempo deles.

Muito mais que um gesto de gratidão, mas por pura necessidade e, condição do momento, o fato é que, na maioria das famílias, os idosos se tornam dependentes, no momento em que os filhos estão em pleno auge de produtividade profissional. Sendo assim, é necessário terceirizar esses cuidados por pessoas capacitadas, que entendam que geriatria não é sinônimo de pediatria.

CUIDADOR DE IDOSOS

Afinal, O que faz um cuidador de idoso?

Ele é responsável por tudo que for pertinente ao idoso no âmbito pessoal e, também, no espaço físico, incluindo cuidados com a nutrição.

Ao contratar um cuidador de idoso, é garantida a segurança e os cuidados de forma geral. O familiar recebe a atenção da equipe em sua amplitude do cuidar.

Tem uma gerencia de acordo com a patologia do idoso. Mas basicamente inclui:

estar sempre fazendo companhia;

administrar os medicamentos de acordo com a prescrição médica;

sempre acompanhar em saídas;

colocar o ambiente conforme as necessidades do idoso;

auxiliar o idoso em suas tarefas em casa;

informar a família sobre a rotina do idoso;

auxiliar a higiene pessoal;

preparar e servir as refeições diárias.

E agora, quem irá cuidar do meu idoso?

Pensando nisso a empresa Auxilium resolveu recrutar pessoas com perfis para cada tipo de idoso, e assim treinar toda a sua equipe para que se tornem referência no mercado. As vantangens para a família de contratar uma empresa especializada, é que sempre terá cuidadores com experiência e treinamentos necessários para esse serviço. A empresa faz uma busca da pessoa certa para atender o perfil do idoso da sua família, e como resposta, consegue ter lindos relatos como Maria dos Santos, cuidadora há 15 anos. “Tive uma paciente que adorava a música, Garota de Ipanema, e quando ela já estava bem debilitada, o alzheimer já havia consumido sua memória, bom…era o que eu achava, um dia segurei sua mão e comecei a cantar a música que ela gostava, ela abriu os olhos e olhou dentro dos meus e falou, você canta muito mal mas, eu estou adorando, obrigada pelo seu carinho”. Finaliza emocionada.

Levar em conta toda a história de vida do idoso minimizando suas impossibilidades é o papel principal de um cuidador de idosos.

O principal papel do cuidador é oferecer todo o suporte e cuidados indispensáveis. “Ao contratar um cuidador, nosso objetivo deve ser garantir a melhor qualidade de vida possível para o idoso que será cuidado”.Explica Edvânia Toledo, presidente da Cooperativa Auxilium.

Quais as vantagens de contratar uma empresa de cuidadores de idosos?

Ter profissionais capacitados e treinados para orientar em qualquer intercorrência;

ter profissionais com jornada de trabalho em regime de plantão de 24/48h e 12/36;

monitoramento 24 horas;

contrato de prestação de servico entre a cooperativa e o cliente, isenta o contratante de qualquer vinculo trabalhista com na equipe montada;

a responsabilidade de todos os encargos é exclusivamente da contratada.

Mas quando é o momento certo para contratá-lo?

Acredita-se que o momento mais indicado é quando o idoso começa a falhar em suas atividades mais comuns, como cozinhar, se locomover e se alimentar.

Emagrecimento e quedas constantes, são alguns dos fatores externos que indicam que algo de errado está acontecendo.

Em geral, o idoso tem dificuldade de reconhecer que precisa de ajuda e dificulta a tomada de decisão familiar. Os cuidados com o idoso aumentam rapidamente e passam a ocupar as 24 horas do dia!