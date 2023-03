Os maiores jejuns entre clubes do G12 no Brasileirão

O início da edição de 2023 do Campeonato Brasileiro se aproxima e com ele, a possibilidade que cada equipe tem de escrever um novo capítulo em sua história. Neste ano, os 12 clubes considerados grandes se reencontram na elite pela primeira vez desde 2019, o que será um ótimo cenário para quem vai usar os melhores sites de apostas para fazer um extra com o futebol. Alguns foram campeões do Brasileirão recentemente, como Palmeiras, Atlético-MG e Flamengo. Outros, há muito tempo. Nesse texto, vamos abordar os donos dos quatro maiores jejuns de títulos brasileiros. Os clubes que ainda não conquistaram o torneio no Século XXI.

Dono do maior jejum e com vices no período, Inter não vence desde 79

O Internacional possui o maior jejum de títulos do Campeonato Brasileiro de forma disparada, já que não conquista o nacional desde 1979. De lá pra cá, o Colorado foi vice nada mais nada menos do que seis vezes. A última, na edição de 2020, talvez tenha sido a mais dolorosa, com a equipe gaúcha falhando em casa na última rodada. A efeito de comparação, desde seu último título nacional, o Inter foi bi da Libertadores, campeão mundial, bi da Recopa, campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, além de conquistar a bagatela de 20 campeonatos estaduais.

Botafogo não vence desde quando Túlio fez história



Em segundo lugar na lista, temos o Botafogo, campeão pela última vez em 1995. Naquele ano, Túlio Maravilha fez história. Se ele realmente fez mil gols ao longo da carreira como alega, não temos como fazer. O que é fato é que Túlio se consagrou como ídolo alvinegro ao marcar 23 dos 46 gols botafoguenses naquela campanha, exatamente metade. De lá pra cá muita coisa mudou, inclusive com o Glorioso virando SAF na expectativa de dias melhores. Se depender do artilheiro Tiquinho Soares, que chegou na reta final do último Brasileirão e marcou seis gols, neste ano o clube da Estrela Solitária vai brigar lá em cima.

Sob a batuta de Suárez, Grêmio quer vencer pela primeira vez desde 96



O dono do terceiro maior período sem vencer o Brasileirão é o Grêmio. Não conquista o torneio desde 1996, quando com o brilho de Paulo Nunes, venceu seu o campeonato pela segunda vez em sua história. Com fama de copeiro, o Tricolor Gaúcho venceu Libertadores, Recopa, três Copas do Brasil, entre outros títulos desde então. Mas é fato que o tempo na fila no Brasileirão incomoda. Nesse ano, entre vários reforços, o destaque fica todo pro consagrado atacante uruguaio Luis Suárez. Já que o clube não participa da Libertadores, o Grêmio pode ditar o ritmo no Brasileirão desde o início, e quem sabe voltar a conquistá-lo.

Último campeão do Século XXI, tetra Vasco almeja voltar aos dias de glória



Assim como o Grêmio, quem também está voltando pra elite nacional é o Vasco, que passou as últimas duas temporadas na Série B. Tal qual o rival Botafogo, o Gigante da Colina também se transformou em SAF e conta agora com o investimento estrangeiro. Se reforçou com nomes como o zagueiro Léo, o lateral Lucas Piton e o atacante Pedro Raul, para quem sabe fazer uma boa campanha na primeira divisão. Sendo realista, não é ano pro time brigar pelo título, mas em um campeonato tão equilibrado, nunca se sabe. A última vez que o Cruzmaltino conquistou o torneio foi em 2000, quando o Brasileirão foi denominado Copa João Havelange.

A última vez na qual cada um dos considerados grandes clubes brasileiros conquistou o título do Brasileirão: