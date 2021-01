Os melhores especialistas em Harmonização Facial

Harmonização Facial – Os melhores de 2020!

A Harmonização facial cresce cada vez mais no Brasil e no mundo, segundo dados da ferramenta de pesquisa do Google, a busca pelo termo ‘Harmonização Facial’ aumentou 540% só em 2019, em comparação com o ano anterior.

Pensando nisso, o Portal Rio Notícias fez uma pesquisa minuciosa pela Rede Social Instagram e também pelo Google para ajudar na escolha dos melhores profissionais de harmonização facial.

Ultimamente estamos assistindo uma divergência entre alguns profissionais da área da dermatologia contra os dentistas. Uma briga desnecessária que mostra nitidamente que essa discussão não passa de uma simples disputa de reserva de mercado. Os profissionais passam informações errôneas para deixar apenas o paciente inseguro.

Os profissionais capacitados e habilitados para a realização de uma harmonização facial são os Cirurgiões Plásticos, Dermatologistas e Cirurgiões-dentistas.

O que deve ser avaliado na hora da escolha de qualquer profissional, é certificar-se se tem inscrição em suas entidades de classe e avaliar seu nível técnico e científico. Um bom profissional tem experiências através de diversos cursos e especializações que fazem durante toda a sua trajetória.

Harmonização Facial Definitiva

Hoje com o avanço tecnológico, a harmonização facial está cada vez mais se aperfeiçoando e dentro da odontologia, já se pode obter um resultado definitivo através da aplicação da prótese de polietileno substituindo os preenchedores reabsorvíveis na região do contorno e o ângulo da mandíbula, a região do mento e do malar. Nesse caso, apenas os cirurgiões dentistas habilitados estão autorizados a realizar.

A harmonização facial consiste em uma composição de técnicas e procedimentos que tem como finalidade dar mais harmonia na face, deixando-a mais simétrica.

A finalidade da harmonização facial, é de realçar e melhorar alguns pontos que possam estar em desequilíbrio.

Nesse sentido, reunimos aqui, alguns cirurgiões dentistas com mais evidência hoje no mercado. Apresentaremos suas especializações e capacitações, para quem queira realizar sua Harmonização Facial, se sentir mais seguro em sua escolha.

Harmonizadores Faciais mais cotados de 2020

(Veja a lista organizada por ordem alfabética)

Dr. Caio Valle – SC

Dr. Caio Valle – CRO-SP 79946 – Cirurgião Dentista

Pós-Doutorado-USP em Ortodontia e Harmonização Orofacial

Master Estética Orofacial – Marc Institute Miami EUA

Curso de Próteses Faciais Rígidas (Harmonização Facial Definitiva.

Antes e Depois – Dr. Caio Valle

@Dr.caiovalle

Reprodução da Foto do Instagram @dr.caiovalle

“Estava descontente com o formato do meu rosto, e com auto estima baixa. Procurava uma renovação… Encontrei o Dr. Caio Valle, profissional muito competente e atencioso, sincero ao planejamento da harmonização. Depositei toda confiança e liberdade para desenvolvermos o melhor resultado. Com o procedimento feito, após 1 semana tudo mudou! Ficou super natural, me senti uma nova pessoa. Portanto, tenho total confiança em seu trabalho e talento, e também em sua equipe. Me sinto um cliente 100% garantido. ” Declara Anderson Senna, paciente do Dr. Caio Valle.

Dr. Diego Estevo Guirra – SP



Dr. Diego Guirra – CRO 113842 – Cirurgião Dentista

Especialista em Harmonização Facial e Ortodontia;

Professor do curso de extensão GUIRRA E MINOMI;

Cursos feitos Pós graduação em harmonização facial;

Curso de preenchedores e toxina botulínica em MIAMI;

Curso de Anatomia no ITC- Camboriú;

Curso avançado de preenchedores em Portugal

Antes e Depois – Dr Diego Guirra

@drdiegoguirra

Reprodução da Foto do Instagram @drdiegoguirra

“Ser paciente do Dr. Diego é como se estivesse na sala de casa com um amigo levantando minha autoestima. Conheci ele através do Instagram e algo me atraiu a sonhar com os procedimentos que ele faz. Assim que pude, marquei meu horário e me surpreendi mais ainda ao chegar e ser recepcionada e atendida de uma maneira tão próxima e humana. Me sinto confiante, bonita e feliz com o resultado do meu nariz feito por ele”. Declara, paciente do Dr. Diego Guirra, Fernanda Oliveira, Arquiteta.

Dr. Fabio Barros – RJ

Dr. Fabio Barros – CRO – RJ 31728 – Cirurgião Dentista

Fios Faciais – Dr. Kwon – Coreia do Sul;

Master em Harmonização Orofacial pelo Instituto Marc – Miami-EUA;

Curso de Próteses Faciais Rígidas ( Harmonização Facial Definitiva com aplicação da prótese de polietileno );

); Especialista em Implantodontia e Harmonização Facial;

Especialista em Radiologia Odontológica e Imaginologia;

Pós graduação em Cirurgia Bucomaxilofacial;

Pós graduação em Estética Orofacial;

Professor do curso de extensão Preenchedores e Bioestimuladores – RJ.

Antes e Depois – Dr. Fabio Barros

@Fabioricardobarros

Reprodução da Foto do Instagram @Fabioricardobarros

“ Nunca tinha feito nada de invasivo no meu rosto e com 53 anos estava precisando de um UP. Conheci o Dr. Fábio através de um amigo e ele foi fazendo a harmonização aos poucos, devagar e ficou muito natural, que era o que eu queria. Foi um refresh na minha aparência, sem mudança radical. Muito feliz com o resultado! Recomendo! “ Declara, paciente do Dr. Fabio Barros, Narjara Turetta, Atriz.

Dr. Flávio Luposeli – SP

Dr. Flávio Luposeli

CRO-SP 60866 – Cirurgião Dentista

Especialista em HOF ;

Especialista em Dentística ;

Especialista em DTM/DOF;

Pós graduação em Reabilitação Oral University of Texas – USA;

Pesquisador associado Laboratório de Cirurgia Experimental da Escola Paulista de Medicina ;

Vice Presidente da SBTI – Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais;

Secretário geral da Comissão de HOF do Crosp.

Antes e Depois – Dr. Flávio Luposeli

@Flavioluposeli

Reprodução da Foto do Instagram @flavioluposeli

“ Para mim, o Dr. Flávio é um dos melhores no País, pioneiro em Harmonização Orofacial, e eu pude perceber isso logo pela minha boca, que todo mundo pergunta, e que realmente ficou muito bonita. Ele foi muito rápido, o procedimento foi indolor, eu tomei anestesia, mas isso é de paciente para paciente. Dr Flávio e sua equipe são incríveis, estou muito feliz com todos os procedimentos que eu fiz, que mantiveram toda a minha harmonização natural do rosto, me deixando mais bonita, mas mantendo a naturalidade, que é o que eu sempre quis.” Declara, paciente do Dr. Flávio Luposeli, Larissa Silotto.

Dra. Mariana Laranja Roeder – ES

Dra. Mariana Laranja – CRO/ES nº 5057 – Cirurgiã Dentista

Especialista em ortodontia;

Mestranda em DTM;

Professora de especialização de HOF em Vila Velha;

2 vezes na Coreia do Sul curso de fios absorvíveis com de Kwon;

Palestra na China;

Curso MARC EM MIAMI;

Professora de curso de harmonização em vários estados do país



Antes e depois Dra Mariana Laranja

@Dra_mariana_laranja

Reprodução da Foto do Instagram @dra_mariana_laranja

“Antes dos procedimentos me sentia horrorosa, horrível mesmo, essa é a palavra certa. Eu não gostosa do que via no espelho. Podia chegar quem fosse falar pra mim, até minha filha, você está linda, para com isso, mas não adiantava, eu olhava no espelho e não gostava de mim, da aparência do meu rosto. Se eu não gosto, não adianta falar que está belo. E depois do procedimento, eu estou me achando maravilhosa. Minha pele está viçosa. Eu não sorria, hoje estou sorrindo. Não gostava de tirar foto, fazer vídeo. Hoje eu faço tudo isso, e faço com gosto. Fui à fonte da juventude na doutora Mariana Laranja e pretendo voltar várias vezes, porque quero continuar linda. Minha auto estima está lá em cima. Tenho vontade de sair, coisa que eu não fazia antes, não tinha vontade, só queria ficar dentro de casa. Agora tudo mudou, mudei muito, e pra melhor! Graças a ela.” Declara, paciente da Dra. Mariana Laranja Maridalva Porto Araújo, dona de casa.

Dra Tatiany Cozer – ES

Dra Tatiany Cozer – CRO 4446

Cirurgiã Dentista

Formada pela Universidade Federal do Espírito Santo;

Mestre em clínica odontológica pela UFES;

Especialista em Ortodontia e Harmonização Orofacial;

Professora de graduação e pós-graduação;

Palestrante em eventos nacionais e internacionais;

Professora de análise facial do Instituto Tereza Scardua em SP;

Idealizadora do método Beauty Setup®️

Antes e Depois – Dra. Tatiany Cozer

@Tatycozer

Reprodução da Foto do Instagram @Tatycozer

“Sempre tive muito cuidado com minha saúde e meu bem estar, tanto físico, mental e espiritual. A idade veio chegando e eu sempre continuo cuidando de mim respeitando cada fase da minha vida. Então pensei em fazer uns ajustes em minha face. Pensei !

Preciso fazer com uma profissional confiável, logo lembrei do trabalho Dra.Tatyane Coser, pelo belíssimo trabalho de harmonizar e por transformar o rosto com sutileza, delicadeza, respeitando cada um individualmente. Me entreguei e tive o tão desejado rosto harmonizado obedecendo todos os padrões e a leveza em cada detalhe. Hoje estou muito feliz e realizada com o trabalho dela, recebo elogios aonde chego e isso tem elevado em muito a minha autoestima. Recomendo o trabalho dela a todas as minhas amigas e pessoas próximas. Gratidão à essa profissional que tanto nos orgulha! Dra Taty Cozer! Dra da Beleza, da sutileza, do olhar apurado, da grandiosa generosidade, do coração humano e de alegria contagiante”. Declara, paciente da Dra. Tatiany Cozer, Dallapicula Machado Zaché, administradora.

Dra Tereza Scardua – SP

Dra. Tereza Scardua – CROSP: 128961

CROSP: 20328 – Cirurgiã Dentista

Formada em Odontologia pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES);

Mestre em Disfunção Temporo Mandibular (DTM) pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP);

Pós graduada em Saúde Baseada em Evidências Científicas pelo Hospital Sírio Libanês

Mestre em Ortodontia pela Universidade de São Paulo (USP) em Bauru;

Coordenou um dos primeiros cursos de pós-graduação em Harmonização Orofacial do País.



Antes e depois – Tereza Scardua

@terezascardua

Reprodução do ante e depois do Instagram @terezascardua

“Fiz o procedimento de harmonização com a Tereza Scardua e me faltam palavras para descrever como o procedimento mudou a minha relação comigo mesma. Já admirava o trabalho da Tereza de longe, mas não tinha dimensão de todo cuidado dela em atuar de forma natural e que atendesse minhas necessidades ao mesmo tempo que fosse funcional e proporcional. É ciência, não é “achometro”.Trata-se de um trabalho sério e que mudou minha forma de me amar e me olhar. Sou mais feliz, tenho mais autoestima e segurança para tudo: desde a gravação de um vídeo ao trato com um cliente, por exemplo. Fico triste que nem todos os profissionais tenham esse tipo de cuidado com seus pacientes, Teresa Scardua é sem dúvidas sinônimo absoluto de profissional sério, técnico, inovador e que ama o que faz. Sou muito grata”! Declara, paciente da Dra Tereza Scaruda, Bárbara Kahhale, arquiteta.

ESTA MATÉRIA FOI UMA PESQUISA REALIZADA MINUNCIOSAMENTE PELO NOSSO PORTAL AVALIANDO AS REDES SOCIAIS E BUSCADORES COMO O GOOGLE. O ANTES E DEPOIS FOI TIRADO DIRETO DO INSTAGRAM DOS CIRURGIÕES, TENDO SIDO TODOS AUTORIZADOS PELOS MESMOS. TODAS AS INFORMAÇÕES FORAM TODAS ENVIADAS PELOS ESPECIALISTAS APÓS NOSSO CONTATO COM OS MESMOS.