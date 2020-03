Os melhores roteiros de viagem para quem não quer ficar no óbvio

A FrançaTur possui os melhores roteiros de viagens para quem não gosta de ficar no óbvio. É uma empresa que sempre está em busca de aperfeiçoamento, para oferecer novidades para os seus clientes. Por isso que ela não poderia ficar de fora desse grande evento que é a Braztoa.

Esse evento se destaca pelos debates que ajudam a fomentar destinos e tendências dentro do mercado de turismo, tanto nacional como internacional, o que tem tudo a ver com o que a FrançaTur busca.

Continue lendo esse post até o final e conheça mais sobre essa empresa, sua história de sucesso e o que ela vai agregar a esse que é um dos maiores eventos de turismo do Brasil. Confira!

Uma história de sucesso

Com um atendimento personalizado, eficiente e atualizado, a FrançaTur Turismo, oferece roteiros para a Europa, Ásia, África, Oriente Médio e Oceania. Atualmente com unidades no , São Paulo e Salvador, a operadora fechou parcerias com fornecedores onde realizou diversas capacitações e eventos para garantir mais agilidade no atendimento nas agências de todo o Brasil.

Além disso, em 2019 houve um crescimento de 35% na procura por esses destinos, sendo os maiores sucessos o grupo de Réveillon Marrocos e o Carnaval no Egito. Ambos os pacotes contavam com um guia acompanhante da FrançaTur Turismo.

Já para 2020, a expectativa da empresa é que haja um crescimento de 45%. Tanto que, ao longo do ano a operadora planeja lançar outros grupos.

Um pouco mais sobre a Braztoa

No dia 10 de março acontece, no Centro Convenções SulAmérica, o encontro comercial da Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo). O evento é voltado para o segmento de turismo e reunirá cerca de 2 mil agentes de viagem.

Neste ano o Braztoa acontece na Cidade Maravilhosa, o Rio de Janeiro. O destino é considerado um dos mais importantes do turismo nacional, uma vez que tem um grande impacto na economia e gera empregos, principalmente em épocas como o Carnaval e o Fim de Ano.

O tema desse evento é “Futurismo” e visa trabalhar justamente essa conexão e inovação dentro da área de turismo. O objetivo é apresentar, tecnologias, pesquisas, tendências e outras novidades para as ações do turismo.

Grupo Marrocos FrançaTur 2019 – Divulgação



Justamente por isso que a FrançaTur não ficará de fora desse evento. Presença confirmada na Braztoa no estande A33, que promete trazer muitas novidades.

Durante a ocasião, serão divulgados alguns dos pacotes e grupos de viagem como: As Maravilhas do Cáucaso, Réveillon no Marrocos e Carnaval no Egito.