O produtor João Luiz Azevedo orgulhosamente apresenta o show “OS MELHORES SAMBAS DE ENREDO DE TODOS OS TEMPOS” com o Grupo A FEBRE DO SAMBA, no Teatro Rival Refit , na próxima 3ªf, dia 18/02, as 18

Preço dos ingressos: R$ 50,00 / 25,00

A Febre do Samba é uma ode à cultura brasileira. Uma homenagem aos grandes sambas enredo que fazem parte da trilha sonora da cidade do .

O espetáculo conta com um total de 12 músicos sendo: três cantores, dois cavaquinhos, um violão de 7 cordas, e 6 ritmistas que executam o ritmo exato que cada escola imprimia nos desfiles na sua respectiva época.

O repertório, que costuma ser escolhido pouco antes do início de cada apresentação, dentro de um total de 150 dos mais importantes sambas enredo da história.

Sambas enredos inesquecíveis do Salgueiro, Mangueira, Portela, Império Serrano, Imperatriz Leopoldinense, Vila Isabel, Estácio de Sá, Caprichosos de Pilares entre algumas outras agremiações, são lembradas para o delírio da plateia, que canta e samba juntos, do primeiro ao ultimo samba…

Além disso, durante o espetáculo são narrados os principais fatos dos desfiles das escolas de samba.

CUIDADO ESSA FEBRE VAI TE PEGAR!

O que esperar de um show musical que reúne alguns dos mais belos sambas enredo da história do carnaval carioca?

O que esperar de um show que traz para as novas gerações algumas pérolas que ainda estão vivas na memória de nossos pais?

O que esperar de um show que revive páginas de uma história musical repleta de superação e batalhas para se afirmar como representante legítimo da cultura carioca e brasileira?

O que esperar? Samba!

A Febre Do Samba que hoje tem em seu repertório por volta de 150 sambas enredo, estreou no Teatro SESI – RJ em Janeiro de 2012. O que era para ser um espetáculo Pré Carnaval, já no seu primeiro ano teve a sua temporada estendida por mais duas semanas após o Carnaval! Depois disso foram mais de 100 apresentações e 4 turnês pelo Brasil. Somando tudo isso mais de 70 mil pessoas já assistiram a Febre.

No elenco já passaram 6 cantores, 10 atores, mais de 40 ritmistas das escolas de samba do Rio de Janeiro além de ícones do reinado de Momo como a grande Porta Bandeira da Beija-Flor de Nilópolis Selmynha SorrisoZ, seu Mestre Sala Claudinho, o Mestre Manoel Dionísio, Mestre Odilon Costa, e premiados dançarinos como Yara Barbosa, Anderson Bezerra, Cassio Dias e outros.

Nos seus quase 8 anos a Febre já recebeu quase todos as Escolas de samba do Rio de Janeiro, seus Intérpretes, Mestre Salas e Porta Bandeiras, Passistas e também homenageou pessoas como Delegado da Mangueira, Dodô da Portela, Monarco e muitos outros!

Além de shows e de ser também um Bloco de Carnaval a Febre já realizou diversas Oficinas de Música e talvez também por isso tenha recebido em 2019 uma Moção da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro como Movimento Cultural.

A Febre Do Samba 2020 é composto por Edu Silva (Voz), Valdeir Valença (Voz), Carlinhos do Cavaco (Cavaquinho e Voz), Diogo Cunha (Cavaquinho e Voz), Vitor Alves (Violão de 7 cordas), Alfredo Luz ( Surdo 1ª), Claudio Cunha (Pandeiro, Repinique e Atabaque), Odilon Costa (Repinique, Caixa, Tarol e Tamborim), Rocyr Abbud (Caixa, Agogô e Tamborim), Kleber Konká (Caixa, Cuíca e Atabaque), Guilherme Gonçalves (Caixa, Agogô e Tamborim)

Convidados Especiais:

Vinicius Pit (Caixa), Rodrigo Coutinho (Surdo de 3º), Thayane Catanhêde (Chocalho), Mancha (Tamborim), Paulinho (Tamborim), Luiz Paulo (Caixa), Thais Motta (Voz), Zé Paulo (Narrador), Yara Barbosa (Dança), Manoel Dionisio (Dança), Manucielo (Dança), Carlinhos Café (Dança)

Iluminação: Adriana Ortiz

Direção cênica: Emmanuel Santos

Direção Musical e Arranjos: Guilherme Gonçalves

Teatro Rival Refit

Rua Álvaro Alvim 33 – Cinelândia

Dia 18 de fevereiro/2020

Quarta-feira 19:30h

Preço ÚNICO dos ingressos: R$ 50,00 / R$ 25,00 (meia).