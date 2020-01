Os perigos do verão: Época mais quente do ano exige cuidados especiais com pele e cabelos

Verão é uma maravilha e todo mundo fica mais bonito bronzeado, não é verdade? Quase isso. A estação mais quente do ano exige cuidados especiais para pele e cabelos, muito afetados pelo sol, sal e cloro das piscinas. Para garantir que toda a diversão e bronzeado sejam acompanhados de saúde e beleza, é preciso tomar cuidados, como os indicados pela dermatologista Nandara Paiva.



“Os raios solares degradam a estrutura dos fios, deixando-os ressecados e quebradiços. Além disso, a água do mar e o cloro da piscina danificam os cabelos, que precisam ser hidratados com produtos nutritivos e de reparação intensa”, explica Nandara.



A pele também sofre muito. Além do uso de roupas de material não sintético, a Sociedade Brasileira de Dermatologia indica o uso de filtro solar com fator de proteção 30 (ou superior). “A combinação sol, areia, praia, piscina e excesso de suor elevam o risco de algumas doenças da pele, como Micoses, Brotoejas, Acne Solar e Sardas Brancas”, explica Nandara.

Fotos: Carla Josephyne