Os segredos do basquete. De graça

Projeto Vemcer oferece aulas da modalidade 3 x 3, que inclusive está prevista para os Jogos Olímpicos. Torneio divulga modalidade domingo

As finais da NBA, um sucesso mesmo em tempos de pandemia, só reforçaram o amor pelo esporte. Com isso a notícia de que o Projeto Vemcer agora oferece aula de Basquete 3 x 3 não podia vir em melhor hora.

De graça!

A modalidade, ideal para desenvolver a habilidade e os arremessos, está aberta para pessoas de 16 a 60 anos (limitações de saúde) e é totalmente gratuita. Informações pelo telefone/WhatsApp (21) 97933-2373. No próximo domingo, 18, a partir das 9h, o torneio “A Batalha dos Reis”, na Praça do Garrafão, em Coelho da Rocha (São João de Meriti), vai servir para divulgar a modalidade.

E os adeptos só aumentam…

Inicialmente uma versão “de rua” do basquete tradicional, o 3 x 3 foi ganhando cada vez mais adeptos e organização e inclusive estava entre as modalidades prevista para os Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados por conta da pandemia.

Retomada das atividades

Desde 13 de março sem aulas presenciais, o Projeto Vemcer retomou há pouco com as atividades esportivas e educacionais gratuitas em sua sede, em São João de Meriti. Com os devidos cuidados sanitários, lógico. Foi elaborada uma cartilha detalhada com os procedimentos necessários para aproveitar o espaço.

Segurança para os frequentadores

“Além disso, todo o espaço foi sanitizado cuidadosamente e vamos tomar todas as medidas para que continue sendo um local que ofereça todas as condições de segurança para seus frequentadores”, explica a presidente do Vemcer, Thaty Figueiredo.

Vários projetos no mesmo local!

O Projeto funciona desde 2017 e, em tempos normais, atendia cerca de 700 pessoas de todas as idades. O centro oferece aulas de Muay Thai, Kickboxing, Judô, Jiu Jitsu, Luta Livre, Capoeira, Ginástica para a Melhor Idade e reforço escolar. Além disso, promove ações para proteção e adoção de animais e, desde agosto de 2019, incorporou o Empoderadas, projeto da lutadora Érica Paes que ensina mulheres a se protegerem da violência, em especial a doméstica.

Socialização por meio do esporte

O Vemcer surgiu da união de amigos que decidiram realizar um trabalho voluntário de socialização por meio do esporte, voltado, principalmente, para crianças e adolescentes. Com o passar do tempo, a área de abrangência foi ampliada para outros segmentos da população.

Imagens: Divulgação