Outback Steakhouse anuncia inauguração de dois novos restaurantes no RJ

A zona oeste do Rio de Janeiro vai ficar ainda mais australiana neste início de ano: a região da cidade recebe nas próximas semanas mais duas novas unidades do Outback Steakhouse, nos bairros do Recreio dos Bandeirantes e Taquara (Jacarepaguá). Depois de desembarcar há 25 anos na cidade maravilhosa, a marca continua investindo fortemente no que é hoje seu segundo maior mercado no país.

“Estamos bastante animados em iniciarmos as expansões deste ano pelo Rio de Janeiro, onde tudo começou e que tem sido tão receptivo conosco ao longo de todos esses anos. Além de mais uma unidade na Barra, chegaremos à região do Jacarepaguá, atendendo à uma demanda do público e como forma de reforçar ainda mais a nossa presença nessa cidade tão significativa para nós”, comenta Pierre Berenstein, presidente da Bloomin’ Brands, holding que detém o Outback no Brasil.

A 27ª unidade no estado do Rio de Janeiro acaba de ser inaugurada no Américas Shopping. O local, que reúne as melhores opções de compras e lazer da região, agora ganha um restaurante Outback para que seu público possa ter uma experiência gastronômica ainda mais completa. Já a unidade do Taquara Shopping será inaugurada em meados de março, atendendo a pedidos do público da região. Com as novas aberturas, o público da zona Norte carioca passa a também ter ainda mais opções da marca no delivery.

E seguindo com um de seus principais propósitos, em que o Outback sempre contribui com a comunidade local nas aberturas de novas unidades e com ações sociais ao longo de todo o ano, a ONG Terra Social foi a selecionada para receber um montante de R$20mil em gifts cards na abertura do Outback do Américas Shopping. A doação contribuirá com a instituição que promove ações culturais, educacionais e de empreendedorismo em prol da construção de uma comunidade livre de preconceitos e disparidades.

As inaugurações representam a abertura de 127 novos postos de trabalho. As vagas para a unidade do Taquara Shopping ainda estão abertas e os interessados podem se cadastrar pelo site Carreiras no Outback (kenoby.com)

Serviço:

Outback Américas Shopping

Endereço: Avenida das Américas, 15500, 2º Piso

Horário Funcionamento:

Segunda a quinta: 12:00 às 22:30

Sexta e sábado: 12:00 às 23:00

Domingo: 12:00 às 22:30

Outback Taquara Shopping

Endereço: Estr. Rodrigues Caldas, 127

Horário Funcionamento:

Segunda a quinta: 12:00 às 22:30

Sexta e sábado: 12:00 às 23:00

Domingo: 12:00 às 22:30

Sobre o Outback

O Outback Steakhouse possui 141 restaurantes no Brasil e está presente em 57 cidades, 18 estados brasileiros e no Distrito Federal. No mundo está em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania. O primeiro restaurante no País foi inaugurado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1997. Com seus cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin’ Onion, o Outback caiu no gosto do brasileiro pela qualidade e sabor marcante da sua culinária, somados à descontração no atendimento e às instalações aconchegantes. Inspirado na Austrália, o restaurante enfatiza vários aspectos da cultura australiana, como esporte, pontos turísticos, paisagens icônicas, tradições e lazer. Além disso, a marca oferece uma experiência única, divertida e de altíssimo padrão que, no Brasil, ficou conhecida como #MomentoOutback. A rede Outback Steakhouse pertence ao grupo Bloomin’ Brands, que ainda conta com as marcas Abbraccio e Aussie Grill.