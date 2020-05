Palestra motivadora por uma boa causa

Farmácia de manipulação promove Webinar com Pedro Salomão para arrecadar alimentos para famílias carentes

Tempos difíceis pedem atitudes solidárias. Foi pensando nisso que as sócias de uma farmácia de manipulação veterinária de São Gonçalo resolveram criar uma ação para arrecadar fundos para os que mais sofrem com a crise. No próximo dia 27, a Tudodvet realizará o “Webinar Solidário” com o empresário Pedro Salomão, fundador da Rádio Ibiza e famoso por pregar a felicidade nos negócios. O evento online servirá para arrecadar cestas básicas para comunidades carentes, com doações sendo feitas pelo link https://www.vakinha.com.br/vaquinha/webinar-solidario-com-pedro-salomao/compartilhe.

O Webinar (com apoio da FarmaPlus) tem como tema “Valor Presente: a estranha capacidade de vivermos um dia de cada vez mais. Um olhar sobre a felicidade em tempos difíceis”. A ideia é também ajudar os profissionais de saúde, que no momento vivem entre angústias e medos.

“Vamos falar sobre o tempo de confinamento, o aprendizado que podemos ter, como podemos lidar com a ansiedade e a eventual depressão e outras complicações”, diz Carolina Ramalho, sócia da Tudodvet ao lado de Danielle Barcelos.

