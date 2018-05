Escola de Educação Financeira do Rioprevidência promove Palestras gratuitas sobre Finanças

Alinhada à 5ª Semana Nacional de Educação Financeira, o evento acontece até dia 19, nos bairros do Maracanã e Centro.

A Escola de Educação Financeira (EFF) do Rioprevidência abordará o tema Finanças Pessoais sob vários aspectos, junto à 5ª Semana Nacional de Educação Financeira – realizada em parceria com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Nos dois últimos anos, cerca de 250 pessoas participaram do evento na EEF.

O objetivo é de fomentar o encontro de diversos profissionais gabaritados e os interessados no Mercado Financeiro e Finanças Pessoais. Várias questões relacionadas à educação financeira com foco no desenvolvimento pessoal e familiar, abrindo as discussões sobre os aspectos comportamentais que envolvem o endividamento, o consumismo e as boas práticas do planejamento financeiro.

Os participantes têm a chance de esclarecer dúvidas sobre a importância da boa relação com o dinheiro; como planejar as receita e despesas e quais as melhores decisões a tomar na hora de investir.

Entre os temas propostos estão: “Palestra Atitude: o que impede a pessoa de ‘ficar no azul’ e não ‘sair do vermelho” “Educação Financeira Para Empreendedores” e “Organize suas finanças – Orçamento Familiar em Excel”, “Educação Financeira e Consumo Consciente para Mulheres”, “Inteligência Financeira – Administrando Recursos Finitos”, “Lan House Financeira”, entre outros. O evento começou na última segunda-feira (14) com programação até dia 19. Os eventos ocorrerão em dois locais, no auditório do Conselho Regional de Contabilidade do RJ, no Centro, e também na Escola de Educação Financeira, no Maracanã.

“Imagine só uma pessoa que não sabe o quanto ganha e nem o quanto gasta. Como será possível planejar um futuro? Ou, quem sabe, economizar para grandes investimentos como uma viagem, a compra de um imóvel? Nós queremos auxiliar essas pessoas e está dando certo, todo ano o número de inscritos aumenta”, diz o gestor da Escola de Educação Financeira, Carlos Eduardo Batalha.

A Semana Nacional de Educação Financeira (http://www.semanaenef.gov.br) é promovida pela Comissão de Valores CVM e conta com outros parceiros como a a B3 Educação (Bolsa de Valores) e o Conselho Regional de Contabilidade RJ (CRC-RJ).

SERVIÇO:

Inscrições e participação gratuitas

Programação:

Organize suas finanças – Orçamento Familiar em Excel – 17/05 das 9h às 13h – Local: EEF

DIA 17/05

Educação Financeira e Consumo Consciente para Mulheres – 14h às 17h – Local: EEF

Inteligência Financeira – Administrando Recursos Finitos – 10h às 12h – Local: EEF

Lan House Financeira – 14h às 16h – Local: EEF

DIA 18/05

Finanças Pessoais Master – 10h às 12h – Local: EEF

B3 e Seus Mercados – 14h às 16h – Local: EEF

Consulta Doutor Finanças – 9h às 17h – Local: EEF

DIA 19/05

Encontro Educação Financeira 360º – 9h às 13h – Local: CRC-RJ

Inscrições e informações:

https://www.rioprevidencia.rj.gov.br/EscolaFinanceira/GradeProgramacao/Cronograma/index.htm

Endereços:

Escola de Educação Financeira do Rioprevidência (EEF) – Av. Professor Manuel de Abreu, 300 – Maracanã.

Conselho Regional de Contabilidade RJ (CRCRJ) – R. Primeiro de Março, 33 – Centro.

Sobre a 5ª Semana Nacional de Educação Financeira acesse site: http://www.semanaenef.gov.br