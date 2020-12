Papai Noel e duendes mergulham no Grande Tanque Oceânico para a temporada de Natal no AquaRio

O bom velhinho e seus ajudantes farão companhia a Margarida, Donald e Gastão — tubarões da espécie Mangona — e de outros 2 mil animais até 25 de dezembro. O maior tanque do AquaRio recebeu decoração natalina com árvore de quase três metros de altura. O atrativo terá horário especial no Natal e Ano Novo .

Aos fãs do Papai Noel, uma notícia: até 25 de dezembro, ele e seus duendes estarão no AquaRio em uma versão diferente! O bom velhinho e assistentes colocarão seus trajes e irão mergulhar ao lado de Margarida, Donald e Gastão – tubarões da espécie Mangona (Carcharia Taurus) e de outros dois mil animais! O mergulho acontecerá sempre às 14h, no horário de alimentação dos tubarões.

Na semana de Natal – de 21 a 25 de dezembro – os animais também poderão desfrutar do clima natalino: eles receberão um enriquecimento ambiental temático, que tem o objetivo de oferecer desafios às rotinas dos animais, auxiliando-os em suas necessidades comportamentais.

— “Fizemos um enriquecimento ambiental para o Halloween e isso ajudou a promover o bem-estar dos animais. Estamos voltando com esta técnica para o período de natal, já que também fez sucesso com os visitantes” — diz o biólogo marinho Rafael Franco, responsável técnico pelo AquaRio.

Decoração para encantar os visitantes

Esse ano, para tornar o Natal ainda mais especial e lembrar as pessoas sobre a importância da data, o AquaRio investiu em uma decoração temática por todo o circuito. O ponto alto fica por conta da árvore de quase três metros de altura que ficará dentro do Grande Tanque, junto com um boneco de neve.

Horário especial no Natal e Ano Novo

O AquaRio funciona, durante a semana, das 10h às 17h. No entanto, terá um horário especial para o fim do ano:

Dia 24/12/20 — Neste dia, o funcionamento será das 10h às 14h (com entrada ao circuito de visitação até às 13h);

Dia 25/12/20 — O atrativo funcionará das 13h às 18h (com entrada ao circuito de visitação até às 17h);

Dia 31/12/20 — Neste dia, o funcionamento será das 10h às 14h (com entrada ao circuito de visitação até às 13h);

Dia 01/01/21 — O atrativo funcionará das 13h às 18h (com entrada ao circuito de visitação até às 17h).

SERVIÇO

Praça Muhammad Ali, Gamboa (em frente aos Armazéns 7 e 8 do Porto do Rio)

Horário de funcionamento:

· Das 10h às 17h, com entrada no circuito até às 16h, durante a semana;

· Nos fins de semana e feriado, abre das 9h às 18h, com entrada no circuito até às 17h.

INGRESSOS AVULSOS

A partir de R$ 70 (crianças de 3 a 11 anos – brasileiros e estrangeiros; jovens de 12 a 21 anos (brasileiros); estudantes (brasileiros); pessoas com mais de 60 anos (brasileiros) e pessoas com deficiência (brasileiros e estrangeiros)

· R$ 70 (moradores e pessoas nascidas no Estado do Rio de Janeiro)

· R$ 100 (turistas brasileiros)

· R$ 110 (cidadãos do Mercosul)

· R$ 140 (ingresso individual estrangeiros que não se enquadrem nas modalidades acima)

· Grátis – Crianças menores de 3 anos