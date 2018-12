Papai Noel escala o Pão de Açúcar

O Papai Noel vai fugir do frio do polo norte e passear em um cartão-postal do Rio, o Bondinho Pão de Açúcar.

O Papai Noel vai fugir do frio do polo norte e passear em um cartão-postal do Rio, o Bondinho Pão de Açúcar. E a chegada do bom velhinho será bem radical. No sábado, 15/12, ele vai abandonar o trenó e escalar os 396 metros do Pão de Açúcar.

Enquanto aguardam a chegada do bom velhinho, as crianças curtirão contação de histórias e brincadeiras para toda a família. O Bondinho das Crianças de Natal terá ainda um show especial com o Circo Macaco Prego e oficinas criativas dedicadas ao tema.

O evento acontece das 10h às 13h, no Morro da Urca, e é aberto aos visitantes do parque, sendo necessário apenas os ingressos de acesso ao Bondinho.

Natal Solidário

No momento da tradicional fotografia, o papai Noel receberá doações de brinquedos, que serão destinados à ONG Pamen, de Jardim Gramacho. As crianças que contribuírem com doações serão nomeadas como ajudantes do Papai Noel.

SERVIÇO:

Chegada do Papai Noel no Bondinho Pão de Açúcar

15 de dezembro | Das 10h às 13h

Avenida Pasteur, 520 – Urca

www.bondinho.com.br

Telefone: (21) 2546-8433

Ingressos do Bondinho: R$ 99 (inteira) | R$ 49 (meia entrada), pelo site e totem de autoatendimento.

Ingressos Carioca Maravilha: R$ 49 (adultos) | R$ 24 (entre 6 e 12 anos), pelo site e totem de autoatendimento.

Bianca Rangel



Tel.: + 55 21 3206.5050

Cel.: + 55 21 99509.2883Website: http://www.fsb.com.br