Papai Noel vai de trem animar a comunidade Cerro Corá

As crianças da Comunidade Cerro Corá, que veem diariamente o trem do Corcovado, vão receber um passageiro especial no dia 16 de dezembro. Papai Noel vai estar no trenzinho a caminho do Santuário do Cristo Redentor, neste domingo e fará uma parada especial na comunidade, às 09h30, onde distribuirá presentes.

Para manter esta tradição que tem 17 anos, os responsáveis pela ação natalina pedem doações de brinquedos e mantimentos que devem ser entregues na na Estação do Trem do Corcovado, na Rua Cosme Velho, 513, a fim de levar alegria e esperança às crianças das comunidades do entorno do Corcovado.

Com a parceria da UPP Cerro Corá, Hospital Adventista, Mutirão de Natal da Igreja Adventista, Banda Marcial de Seropédica – FAMUSE e Paineiras – Corcovado, a festa é ansiosamente esperada para fazer o Natal das famílias mais feliz.

Contato: Professora Elza Calazan – Tel/whatsapp: 21 99967-9848