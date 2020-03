Já ouviram falar no velho ditado que depois da tempestade sempre vem a abonança? Estamos no início de tempestade, que nossa geração nunca viveu, é tudo muito novo e assustador. Para conseguirmos passar rápido por essa tempestade precisamos fazer corretamente nosso dever de casa, pois já isso passa. Comprometimento social é fundamental nesse momento.

Vamos aproveitar para fazer coisas que na correria do dia a dia nunca fazemos, ler um livro, ligar para um velho amigo, conversar mais com seus pais, avós, brincar com seus filhos, vamos valorizar as pequenas coisas. Atualmente diversas empresas estão disponibilizando cursos online gratuitos. Outra ideia que acho bastante interessante é utilizar suas redes sociais para ajudar a divulgar pequenas empresas que podem ficar esquecidas nessa época da crise, me coloco inclusive à disposição através do meu Instagram @fabiorcardobarros.

Você deve estar se perguntando, ué porque esse cara está escrevendo um texto nada a haver com a área dele, a resposta é ESTOU COM TEMPO, e achei importante usar o esse tempo para tentar levar algo bom à alguém. Vamos fazer uma corrente do bem e usar nosso tempo para levar qualquer coisa boa para o próximo. Sintam se a vontade para me mandarem mensagens!!

Grande abraço, Fabio Barros

www.drfabiobarros.com.br