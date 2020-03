Para quem deseja discrição, os alinhadores invisíveis estão entre os mais procurados

Eficiente na resolução de vários problemas dentários, a novidade atrai olhares e promete virar febre





Ter um ‘sorriso metálico’ era a única solução para quem queria acertar o sorriso, há alguns anos. No entanto, a realidade hoje é outra, e uma das melhores novidades no campo estético é o alinhador invisível. Se o assunto é novidade, existem algumas dúvidas para quem deseja saber mais. Para dar fim a tantas dúvidas e ajudar a dar um próximo passo, a Ortodontista da Oral 360, Dra Priscila Paiva, que trabalha há 6 anos com os procedimentos de aparelho Ortodôntico e Ortopedia, explicará mais sobre o assunto.

O desenvolvimento dos alinhadores representa um avanço memorável no universo estético da ortodontia. Com o nome de alinhador invisível, a tecnologia consiste em um dispositivo transparente, criado após um planejamento do tratamento, realizado em um ambiente virtual com a ajuda de softwares. A personalização é individual e feita para conseguir desempenhar as forças necessárias para que o dente seja levado à posição desejada.



Indicações e Benefícios

Indicados para todos que possuem recomendação funcional, os resultados são iguais aos dos aparelhos “convencionais”, mas não trabalham de igual forma. Com os alinhadores, o paciente troca a peça geralmente a cada 2 semanas. Já o aparelho fixo, por ser fixo, permanece sempre o mesmo, até ao final do tratamento.

‘Além de contribuir para a saúde dos dentes, isso torna mais prático o dia a dia de quem usa o aparelho’, afirma Paiva.



Tratamento

Na maioria dos pacientes, a solução é bem mais rápida com o alinhador do que no tratamento convencional, com o aparelho fixo. Mas tudo tende a variar conforme a proporcionalidade do problema, que é muito individual;.

De acordo com Priscila, o tempo mínimo de tratamento na clínica é de cinco meses, mas pode ser prolongado e durar até quatro anos:

‘Para um tratamento sem que o paciente desanime, um período de até 18 meses é o mais indicado’.

O tratamento precisa de muito comprometimento do usuário para um bom resultado final. O alinhador deve ser usado por cerca de 20 horas diárias.

Marque sua avaliação, para ficar com o sorriso mega alinhado e bonito.