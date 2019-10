Para você, quanto vale R$ 10 centavos?

O que são R$ 0,10 para você? Te deixaria mais rico ou mais pobre? Para duas crianças, pode ser uma fortuna. Para um adulto, pode não ser nada. Hoje, por uma brincadeira de 10 centavos, com um empresário no interior do Rio de Janeiro, duas crianças ganharam um dia diferente, com muita diversão no parque, além de se deliciarem, pela primeira vez com uma maravilhosa pizza. Foi a realização de dois grandes sonhos para dois meninos humildes, mas cheios de sonhos.

Para essas crianças, estes R$ 0,10 pagaram um dia no parque, passeio de carro e o sonho de poder comer uma deliciosa pizza e tomar um refrigerante. Com certeza foi um dia mágico e especial para eles. Um dia que jamais esquecerão.

O empresário não mediu esforços para realizar estes dois grandes sonhos destes jovens, assim como ele também continuará ajudando a família destes meninos. Uma situação inesperada onde, brincando com um adulto, no estacionamento de um pole esportivo, na cidade de Itaperuna, tentando ganhar R$0,10, este, por solidariedade e gratidão a Deus, ofereceu uma pizza e um dia no parque de diversão para cada um deles.

Situações como estas faz as pessoas pensarem no quanto passamos a vida reclamando por tão pouco, desperdiçamos boa parte do nosso tempo insatisfeitos e esquecemos de agradecer a Deus por cada milagre em nossas vidas. Somos abençoados da hora em que acordamos até a hora de dormir.

A vida está sempre nos pregando uma peça para que não esqueçamos de que precisamos de muito pouco para sermos felizes. A verdadeira felicidade está dentro de nós. E quando dividimos essa felicidade com o nosso próximo, a nossa felicidade se multiplica.

Hoje, um ato de gratidão a Deus começou por uma brincadeira de 10 centavos, enquanto deixamos em uma mesa de bar, um valor monetário muito maior, com momentos de prazer entre amigos e que muitas vezes não valorizamos, ou por ser algo tão corriqueiro em nossas vidas, não damos o verdadeiro valor sentimental.

A verdadeira caridade e amor ao próximo não tem preço, mas um valor inestimável aos olhos de Deus. Porque nesta vida, precisamos de muito pouco para ser feliz.

Para você, a felicidade tem preço? Que possamos ter sempre uma brincadeira de 10 centavos para com o próximo. Com certeza teremos um mundo mais feliz.