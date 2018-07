Park Chopp Brahma Gourmet promove 11º edição

Com telão para assistir aos jogos, promoções, e show de sucessos do Rock o sábado, 07/07, vai ser para ‘bebemorar’ no Park Chopp Brahma Gourmet, em Botafogo.

As surpresas já começam na chegada pois os dez primeiros ganham a cerveja belga Leffe, além disso haverá outras marcas por R$6,00 e chopp a partir de R$ 7,00. Para matar a fome uma das pedidas do truck, “Lá na esquina”, será o hambúrguer Costa Verde, servido no pão de alho, com blend de 180g bovino, queijo, bacon, alface, tomate, cebola roxa e molho de maionese de ervas finas e alho.

E para o público vibrar a banda “BEST FRIENDS” tocará sucessos do Rock Internacional, em formato acústico. Mas o rock também vai mandar nos intervalos com o DJ João Maizena melo.

SERVIÇO

11º Park Chopp Brahma Gourmet, com a banda “BEST FRIENDS” e o DJ João Maizena melo. Entrada Franca. R. Álvaro Ramos, 105 – Botafogo – Tel: 0800 286 7786