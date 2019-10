Pastor Roger Araújo faz orações em rede sociais e ministra ações da palavra de Deus e igrejas e tem restaurado vidas

O pastor Roger Araujo, casado com a pastora Carmem Araújo (16 de matrimônio), tem viajado por diversos estados brasileiros e exterior pregando a palavra de Deus, onde pessoas têm sido curadas, libertas e batizada com Espírito Santo.

Pastor Roger é bacharel em teologia, juiz de Paz, capelão, psicanalista Coach em desenvolvimento pessoal.

Ele tem diversos seguidores na sua rede social: Instagram (@rogeraraujo5), YouTube (Pr Roger Araujo) e Facebook (Roger Araujo).

Através do pastor Roger Araújo, muitas pessoas têm sido impactadas. Ele realmente é um homem que Deus tem usado mais profundamente em revelações do Espírito Santo.

Roger Araujo é pastor do Ministério Fonte do Avivamento, em Campos dos Goytacazes, na rua Luiz Baldan,o 136, no Bairro Aeroporto.

Além disso, ele é conferencista, com um chamado diferenciado. Ele tem feito diferença por onde passa, e através de Deus, tem levantado para ministrar a palavra. Este ano, o pastor Roger Araújo ganhou, através da pregação da palavra de Deus, mais de 300 almas para Jesus, pregando o Evangelho, que transforma que muda e falando do Deus que realiza milagres.