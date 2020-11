Pedro Mahal estreia sua carreira com uma série de vídeos para o canal Playhits Br

Dono de um estilo e personalidade autênticos, Pedro Mahal estreia sua carreira autoral com uma série de vídeos para o canal do YouTube Playhits Br, onde nos apresentou três musicas autorais inéditas e três releituras. Os vídeos foram feitos na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, onde além de cantar, Pedro Mahal também toca violão.

“Eu sempre fui músico, mas essa foi a primeira vez que eu joguei minhas composições pro mundo” – Conta Pedro Mahal.

O jovem de 24 anos, nascido e criado no Rio de Janeiro, desde pequeno já se sentia músico, sempre se viu fazendo shows em palcos para grandes plateias e nunca cogitou seguir outra carreira. Com isso começou a tocar violão e a cantar quando ainda era criança, o que se tornou hábito e virou uma prática diária em sua vida.

Fez faculdade de produção fonográfica e se tornou produtor musical, o que lhe levou a ser sócio de um estúdio na Barra da Tijuca, produzindo diversos artistas locais. Mas hoje ele se dedica integralmente à sua carreira artística autoral e o lançamento desses vídeos foi o pontapé inicial. Agora ele planeja a gravação do seu primeiro álbum com lançamento previsto para 2021.