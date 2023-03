Peixaria Divina Providência inaugura Sushi Bar

A tradicional Peixaria Divina Providência entrou em nova fase com mais uma empreitada no portfólio. Desta vez, o estabelecimento, conhecido pelos pescados e frutos do mar sempre frescos, ganhou, em março, o Sushi Bar, também localizado no Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

O empreendimento, do casal de empresários Manuela Ornelas e Luiz Fernando Guimarães, conta com consultoria do chef Ítalo Vasconcelos, reconhecido pela All Japan Sushi Association e com certificação kuroobi, que reconhece a proficiência em sushi. O certificado atesta a excelência no sistema de manipulação, preparação e finalização dos pratos japoneses com técnicas utilizadas em restaurantes japoneses.

Entre as opções do menu, Dyo de salmão (2 unidades – R$ 17), Temaki de Filadélfia (R$ 37), Uramaki de salmão spicy (10 unidades – R$ 23), Hot Filadélfia (8 unidades – R$ 25) e o Combinado Divino (30 peças – R$ 89,99).

“Sem sombra de dúvidas, o público ganha um sushi bar diferenciado. Não existe nada parecido em estrutura e qualidade na Zona Norte. Gostaríamos de aproveitar a experiência obtida na Nagoya Sushi School Rio de Janeiro (única escola reconhecida no Brasil pelo governo do Japão) para oferecer uma opção de sushi bar singular em matéria prima, cardápio e serviço na região”, comenta Manuela Ornelas, sócia do novo negócio, e primeira e maior influenciadora digital de pescado, com mais de 250 mil seguidores no Instagram.

Com capacidade para 40 pessoas, a Peixaria e Sushi Bar Divina Providência conta com decoração contemporânea e elegante, além de cardápio variado em pescado de alto padrão. O Sushi Bar funcionará diariamente, das 18h às 0h, com serviço de entregas. Informações pelo telefone: (21) 96448-0810.

Serviço :

Peixaria e Sushi Bar Divina Providência

Rua Cisplatina, 3 / loja A – Irajá.

Telefone – (21) 96448-0810.

Funcionamento – segunda-feira a domingo, das 18h à 0h.

Entrega em domicílio

Acessibilidade: Sim

@peixariadivinaprovidencia

Fonte: www.turistandonorio.com.br