Aos 82 anos, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, faleceu. Foi vítima de um câncer no cólon que já estava lutando há algum tempo. Campeão de seis Campeonatos Brasileiros, três Copas do Mundo (o único jogador da história), dois Libertadores e dois Mundiais de Clubes. Além disso, a France Football disse que Pelé teria vencido sete Bolas de Ouro, que não pode concorrer por não jogar na Europa: 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965 e 1970.

Pelé, foi considerado um dos mais famosos e influentes jogadores de futebol de todos os tempos. Ele nasceu em 1940, no Brasil, e começou sua carreira profissional aos 16 anos de idade, jogando pelo Santos FC. Pelé rapidamente se tornou um dos jogadores mais habilidosos e talentosos do mundo e liderou o Brasil na conquista de três Copas do Mundo de Futebol (1958, 1962 e 1970).

Durante sua carreira, Pelé teve muito sucesso tanto no nível nacional quanto internacional. Além de suas vitórias nas Copas do Mundo, ele também ganhou diversos títulos pelo Santos FC, incluindo oito campeonatos paulistas e duas Copas Libertadores da América. Além disso, ele também teve uma breve passagem pelo New York Cosmos, da Major League Soccer dos Estados Unidos, onde ajudou a promover o crescimento do futebol nos Estados Unidos.

Pelé se aposentou do futebol em 1977, mas continuou sendo um ícone mundial do esporte e uma das figuras mais admiradas e respeitadas do mundo. Ele também foi um ativista social e político ativo, trabalhando em campanhas de caridade e em projetos de desenvolvimento social em todo o mundo.

Pelé teve vários filhos durante sua vida. Seus filhos incluem Kelly Cristina, Edinho , Jennifer, Joshua, Celeste, Flávia Cristina e Sandra Regina. Alguns deles seguiram os passos de seu pai e também se tornaram jogadores de futebol, enquanto outros seguiram carreiras diferentes. Por exemplo, Edinho foi um goleiro profissional e atuou pelo Santos FC, enquanto Jennifer é uma empresária de sucesso.