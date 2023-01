Perda de audição: como evitar?

A perda auditiva pode ocorrer em qualquer momento da vida, desde o nascimento, passando pela infância, fase adulta até o momento em que nos tornamos idosos (presbiacusia).

As principais causas de perda de audição incluem a perda auditiva congênita ou de início precoce, infecções crônicas do ouvido médio, perda auditiva induzida por ruído, perda auditiva relacionada à idade e o uso de medicamentos ototóxicos que danificam o ouvido interno. “Na maioria desses casos podemos minimizar ou até mesmo evitar que a deficiência aconteça”, explica Tatiana Guedes, fonoaudióloga, sócia e diretora clínica da Sonoritá.

Medidas simples podem ser adotadas, entre elas:

.Realização do pré-natal com o intuito de diminuir os impactos na saúde do bebê de doenças como rubéola, toxoplasmose e sífilis;

.Triagem auditiva neonatal a fim de detectar e intervir precocemente nas perdas auditivas;

.Campanhas de vacinação das crianças contra doenças como sarampo, meningite e caxumba que podem ter como consequência a perda de audição;

.Tratamento médico nos casos de infecções do ouvido ao invés do uso de receitas caseiras;

.Não utilização de hastes flexíveis para limpar o ouvido. Além do risco de perfurar a membrana timpânica, a cera é uma proteção e não deve ser retirada sem a orientação médica;

.Evitar a exposição a sons altos e música, incluindo o uso do fone de ouvido com volume elevado;

.Cuidados com a sua saúde e controle das doenças crônicas como pressão alta, obesidade e diabetes; nesses casos a redução da capacidade auditiva se dá pela diminuição da circulação sanguínea do ouvido;

.Utilização de equipamentos de proteção individual (epi) para os ouvidos, principalmente no ambiente de trabalho quando exposto a sons de alta intensidade;

.Realização anual do exame chamado audiometria para avaliar a audição.

.Devemos estar atentos à nossa audição, alguns sinais podem indicar a perda de audição:

Atraso no desenvolvimento da linguagem da criança;

.zumbido;

.Vertigem;

.Som da tv muito alto;

.Pedir com frequência para as pessoas repetirem o que foi dito;

.Compreensão de fala difícil;

.Dificuldade para falar ao telefone.

Nas situações em que não é possível evitar a perda auditiva ou nos casos em que ela já ocorreu é importante buscar tratamento. Sim, existe solução para a maioria das situações de perda de audição. “Procure orientação médica pois esse profissional será o responsável por indicar o tratamento mais adequado, que pode ser desde a utilização de medicamentos, cirurgia até o uso de aparelhos auditivos”, destaca a fonoaudióloga.

Caso você tenha alguma queixa de audição, procure um centro auditivo e realize uma audiometria. A detecção e o tratamento precoce continuam sendo os melhores aliados da sua saúde.

Fonte: Tatiana Guedes Santólia Martini é fonoaudióloga sob o CRFa 6-3289. Sócia e diretora clínica da SONORITÀ Aparelhos Auditivos. Especialista em Audiologia, com vasta experiência em Seleção, Indicação e Adaptação de Aparelhos Auditivos.