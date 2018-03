Perda dos dentes acarreta problemas psicológicos

Falta de condições, medo e até mesmo o preconceito levam muitas pessoas a uma situação que vai comprometer sua vida em todos os sentidos, a perda dos dentes. Em pesquisa realizada pelo IBGE, cerca de 11% da população não tem dente algum. Entre acidentes e traumas, a falta de cuidados e de higiene bucal são as maiores causas.

– O medo faz com que a pessoa não visite o dentista deixando de ter um acompanhamento, assim as doenças periodontais, principalmente, podem levar inclusive a doenças cardíacas, renais e partos prematuros. Todos devem se conscientizar que a boca não é um órgão separado do corpo e que através da boca podem se disseminar diversas outras doenças – Alerta o Dr. Fabio Ricardo Barros, dentista.

São vários os problemas que a perda parcial ou total dos dentes vai acarretar. Entre eles o envelhecimento precoce, dores orofaciais, dores de cabeça, problemas nas articulações entre outras desordens e naturalmente problemas digestivos, pois a pessoa não tritura os alimentos de forma correta. E inclusive psicologicamente.

– A autoestima com certeza é muito comprometida. Já atendi pacientes que falavam comigo tapando a boca por vergonha e muitos acabam sofrendo de depressão e ansiedade. E os tratamentos não são complicados. Pode ser a reposição com próteses removíveis, próteses totais ou parciais, próteses fixas até as reabilitações com implantes que consiste na instalação de “parafusos” de titânio, instalados no isso, para posterior confecção dos dentes – explica Barros, Especialista em Implantodontia.

Lembrando que o tratamento com implantes varia de 3 a 6 meses, até a colocação dos dentes definitivos, o também cirurgião Bucomaxilofacial conta que a reposição dos dentes com próteses removíveis é mais barata, já os tratamentos com implantes necessitam maior investimento, “porém devolvem de maneira quase que definitiva a função mastigatória e estética”. E Fabio Ricardo finaliza dando uma dica simples para evitar este grave problema

– Basta visitar regularmente um dentista para que ele lhe oriente sobre seus cuidados. Isso vai evitar algo que pode se tornar um inconveniente para o resto da vida e até doenças graves – alerta

