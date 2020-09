Periodontia: entenda melhor sobre essa área da odontologia

Saúde bucal é bem mais do que dentes alinhados e brancos. Ao pensar na manutenção da nossa boca, precisamos lembrar também da gengiva e de outros tecidos que sustentam os dentes. Entre as diversas especialidades da odontologia que podem te ajudar com esses cuidados, temos a Periodontia.

A Periodontia vai além da estética dos dentes, pois ela também cuida da parte responsável por manter os dentes firmes e fortes. Abaixo, te contaremos tudo sobre essa especialidade da Odontologia. Confira!

O que é Periodontia?

Periodontia é uma das especialidades da Odontologia voltada para a prevenção, diagnóstico e tratamento dos problemas que afetam os tecidos que sustentam os dentes do paciente.

Entre esses tecidos estão as gengivas, os ossos alveolares e o ligamento periodontal. Ao cuidar deles, a Periodontia consegue, em muitos casos, impedir que o pior aconteça e o paciente perca seus dentes.

Além disso, a Periodontia funciona como a base da Odontologia, pois mantém a saúde bucal do paciente em dia. Por isso, essa especialidade deve ser a primeira procurada antes de iniciar um tratamento odontológico.

Quais são os tipos de Periodontia?

Clínica

A Periodontia Clínica é voltada para a prevenção dos problemas bucais e tratamento de doenças. Usando alguns procedimentos como a profilaxia dentária, a Periodontia clínica cuida de problemas como a gengivite e periodontite.

Médica

A Periodontia Médica é direcionada ao atendimento de pacientes com problemas bucais em estágio mais avançado. Esses problemas bucais geralmente são agravados pelas doenças periodontais ou pela presença de condições sistêmicas, como Diabetes Mellitus, Tabagismo, Alzheimer, AVC, Aterosclerose e até gravidez.

Estética

A Periodontia Estética tem como função melhorar a estética periodontal do paciente. Para isso essa área da Periodontia realiza cirurgias plásticas periodontais no tecido gengival e ósseo. As cirurgias periodontais podem alterar o sorriso gengival e o recobrimento radicular do paciente.

Quando procurar o Periodontista?

Além de procurá-lo sempre que houver sinal de alguma doença periodontal, o ideal é ter uma consulta com esse especialista de seis em seis meses, para assim manter a prevenção e manutenção em dia.

Ao consultar um Periodontista, o profissional irá realizar alguns procedimentos no paciente, como uma avaliação geral, profilaxia (limpeza completa) e também a aplicação de flúor.

Caso o paciente apresente tártaro, que é uma placa bacteriana que endurece na superfície dos dentes, o Periodontista irá realizar uma raspagem periodontal. O objetivo dessa raspagem é remover essa placa bacteriana endurecida e impedir a inflamação dos tecidos que sustentam o dente, assim o paciente não corre o risco de perdê-lo.

Quais são as doenças periodontais?

Existem diversas doenças periodontais, mas duas se destacam como as mais comuns: a Gengivite e a Periodontite. Um sinal claro dessas doenças periodontais é o sangramento da gengiva ao escovar os dentes e, de modo geral, elas surgem em decorrência da má higienização bucal.

A Gengivite se caracteriza por ser a inflamação das gengivas. Essa doença deixa as gengivas sensíveis, doloridas e vermelhas, levando ao sangramento fácil. Além disso, pode causar bolsas de pus e mau hálito.

A Periodontite é o estágio avançado da gengivite. Nesse estágio, a inflamação deixa de ser apenas na gengiva e passa para os outros tecidos que sustentam e fixam os dentes, levando consequentemente ao amolecimento e perda dos dentes.

Qual é o tratamento?

O melhor tratamento para as doenças periodontais é a prevenção! Uma boa e correta higienização bucal evita que o paciente apresente esses problemas bucais. Porém, nos casos em que a doença já está instalada nos dentes, o tratamento é o alisamento radicular, que consiste em uma raspagem na raiz dentária. Assim a inflamação diminui e ocorre a cicatrização da região.

Agora que você já entendeu tudo sobre a Periodontia, mantenha uma rotina de cuidados com a higiene da sua boca para evitar uma possível doença periodontal. E caso você apresente sangramento na gengiva, procure um Periodontista na Oral 360, pois nosso profissional irá te ajudar no tratamento correto.