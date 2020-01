Pier Mauá agita o Porto do Rio com diferentes eventos neste verão

Diversão, conceito e diversidade num dos espaços mais badalados da cidade para cariocas e turistas desfrutarem

O Pier Mauá promove uma série de atividades culturais, sociais e de lazer, que deverão ser acessíveis a todos neste verão. Batizado como “Pier On”, o Armazém 1B será transformado em um versátil espaço para realização dos mais variados eventos, como baile de carnaval, projeto Orquestras, Festival de food truck e muito mais. A produção está sendo realizada pela produtora One Job, que fechou parceria com a concessionária durante os meses de janeiro, fevereiro e março.

Abrindo o cronograma, nos dias 31 de janeiro e 07 de fevereiro acontece a Great Sessions, um open format do projeto Great DJ’s, escola de novos talentos do icônico clube do underground carioca, o Fosfobox. Os eventos acontecem na varanda a partir das 22h, com ingressos a R$ 40,00.

Um baile de carnaval embala o público no dia 14 de fevereiro num super ensaio. Mangueira e Beija-Flor juntas se apresentam com passistas, casal de mestre sala e porta bandeira, intérpretes e baterias. Toda a alegria e a beleza que as escolas levam para Marquês de Sapucaí em seus desfiles em pleno Pier Mauá. O evento acontece às 18h, com ingressos a partir de R$ 50,00.

Baile da Melhor idade

Foto: Divulgação

No dia 01 de fevereiro acontece a festa Qual foi, mané? Já no dia 06, em conjunto com a prefeitura, diversos núcleos de envelhecimento saudável da região serão convidados para embalar o Baile da Melhor Idade. O evento possui entrada gratuita, a partir das 14h.

O Carna on Pier, evento de blocos, acontece nos dias 08 e 15 de fevereiro. O projeto varandinha – roda de samba que acontece na varanda – será realizado nos dias 09 e 16 de fevereiro e 08 de março.

Carna On Pier

Imagem: Divulgação

As artes marciais invadem o armazém 1B no dia 19 de fevereiro. O Instituto Irmãos Nogueira e o projeto da Prefeitura Escola de Lutas, promovem um grande aulão de MMA para as crianças e adolescentes já atendidos pelo projeto. A visitação é aberta ao público e acontece das 14h às 17h.

Já no dia 20 de fevereiro é dia do projeto Orquestras, que reúne apresentações da Camerata Uerê, composta por alunos do Projeto Uerê que tocam violino, viola, violoncelo, baixo e percussão, e da Orquestra Vozes Meninos do Rio, projeto da secretaria municipal de educação. O evento também acontece das 14 às 17h e com visitação aberta ao público.

Aulão de MMA

Imagem: Divulgação

No fim de semana de 28 fevereiro a 01 de março é a vez do Food Festival, festival de comida de rua, feira multicultural e entretenimento que oferece gastronomia de qualidade com preços acessíveis e o convívio popular. Evento aberto ao público a partir de 12h.

Food Truck

Imagem: Divulgação

No dia 07 de março a partir das 23h acontece a Festa Du Black, evento que tem como objetivo fortalecer a black music no Rio e desconstruir barreiras criadas pela sociedade através da música, mixando arte, cultura e entretenimento.

E os eventos não por aí! Algumas atividades ainda estão com datas a serem definidas como o Varanda Navios (que será aberto todos os dias para almoço em parceria boteco Mané e um sunset com DJ no lounge da varanda), entre outros.





Confira a programação:

Dias 31 de janeiro e 07 de fevereiro – 22h – Great Session – R$ 40,00

Dia 01 de fevereiro – 20h – Festa Qual foi, mané? – evento gratuito

Dia 06 de fevereiro – 14h – baile da melhor idade – evento gratuito

Dias 08 e 15 de fevereiro – 16h – Carna on Pier – evento de blocos – a partir de R$ 20,00

Dias 09, 16 de fevereiro e 08 de março – 14h – projeto varandinha – roda de samba que acontece na varanda – a partir de R$ 20,00

Dia 14 de fevereiro – 18h – Baile de carnaval com as escolas de samba Mangueira e Beija Flor – a partir de R$ 50,00 (meia entrada)

Dia 19 de fevereiro – 14h – oficina de MMA – evento gratuito

Dia 20 de fevereiro – das 14 às 17h – projeto Orquestras – visitação abeta ao público – evento gratuito

Dia 28 de fevereiro – 23h – Festa A BOA! – Festa de funk – a partir de R$ 20,00

Dia 29 de fevereiro e 01 de março – 12h – Festival de food truck e feira multicultural – evento aberto ao público – evento gratuito

Dia 07 de março – 23h – Festa Du Black – R$ 60,00

Local: Pier On – Armazém 1B Pier Mauá- Rua Rodrigues Alves, 10 – Praça Mauá

Mais informações: (21) 96412-8406

Compra de ingresso: Bilheteria Armazém 1 – Parceira de venda de Ingresso Certo

Facebook: fb.com/projetopieron

Instagram: @projetopieron