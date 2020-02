Ping-Pong com Beto Simas, o Mestre Boneco

Beto Simas, o Mestre Boneco

Há quanto tempo existe o grupo Capoeira Brasil?

R.: O Grupo Capoeira Brasil -Mestre Boneco foi fundado em 14 de Janeiro de 1989, completamos 31 anos de existência , porém eu iniciei na capoeira em meados da década de 70 aqui mesmo no Rio de Janeiro , no Grupo Senzala.

Fale um pouco sobre o seu momento atual?

R.: Na verdade hoje eu viajo para ministrar seminários e dar palestras pelo Brasil e pelo mundo, divulgando nossa arte!

E a família? Como conciliar com o trabalho e viagens?

R.: Família é a melhor coisa do mundo, sou muito família, adoro criança, casa cheia, já estou cheio de netos… inexplicável sensação!!!

É difícil, mas não impossível conciliar viagens e família, realmente da muitas saudades… mas estou sempre em contato com todos eles…. sempre diariamente!!!

Beto Simas com seus filhos

Você tem uma academia nos EUA. Como você faz para cuidar de tudo?

R.: Sim residi por quinze anos nos Estados Unidos da América, onde ainda mantenho uma academia por lá. Hoje divido meu tempo entre o Brasil, o Estados Unidos e outros países também para cursos de reciclagem e atualização.

Quando você está no Rio de Janeiro, qual é o seu point favorito?

R.: Gosto do Rio, da energia dessa cidade, do mar, do céu, das montanhas… gosto de tomar um bom açaí… pegar uma praia no K 8… sei lá… dar um mergulho final de tarde… meditar e agradecer…

Como você aproveita o seu momento de lazer?

R.: Curto praia, mas também gosto muito da serra… Itaipava, Petrópolis, Tere…

Como é a sua alimentação?

R.: Agora estou em uma vibe mais vegetariana, não dá nem pra acreditar, sempre fui muito carnívoro…. rsss

Acha que de alguma forma o seu signo influencia na sua personalidade?

R.: Sei não! As pessoas dizem que sim. Sou muito de intuição… mas não fico ligado em acompanhar signo. De vez em quando minha namorada até lê pra mim…. rsss

Como faz para sempre se manter jovem e em forma?

R.: Sou uma pessoa muito ativa, gosto muito de me exercitar sempre, já treinei muito, muito mesmo!

Agora é só uma manutenção pra ter longevidade e qualidade de vida.

Procuro fazer uma meditação, um pouco de alongamento, quando da trabalho na água também, uma corridinha aqui, um treininho de leve…nada muito puxado!!!

Já deu!!! Rsss

Quais os planos e projetos para 2020?

R.: Estou muito otimista para 2020, será um ano repleto de prosperidade e saúde!!!



UM SHOW DE PROSPERIDADE 2020