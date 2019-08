Piquenique – Um teatro de temperos, com Carolina Pismel e Paulo Verlings.

A peça surge da vontade do casal de atores em apresentar ao filho de 3 anos seus trabalhos como atriz e ator.A dramaturgia é baseada nas histórias populares e nos contos antigos como Barba Azul, Nariz de prata e tantos outros onde heroínas lutam contra aqueles que querem ditar o destino delas.Estreia dia 1º de setembro, no Teatro III do CCBB Rio, com sessões duplas aos sábados e domingos, às 15h e 17h.Piquenique integra as comemorações de aniversário de 30 anos do CCBB.

O espetáculo infantil Piquenique conta de forma poética e divertida a história de Greta, uma jovem bondosa, forte e inteligente que luta contra a opressão de um tirano dono de uma fábrica de canhões que amedronta toda a cidade. Dona do seu nariz, ela sai pelo mundo com seus quitutes e comidas deliciosas, até que encontra em uma cidade um mundo de crueldades, com sua inteligência e astúcia resolve não só seu problema como ajuda todos que estão a sua volta a escaparem das maldades do tirano. As apresentações de Piquenique acontecerão de 1 a 29 de setembro, sábados e domingos, em duas sessões, às 15h e 17h, no Teatro III do CCBB Rio, como parte das comemorações de aniversário de 30 anos do CCBB.



Uma mesa de piquenique, montada em um jardim, serve de cenário para criação dessa história. O público vai construindo em seu imaginário, junto com os atores, as imagens dessa aventura que ganha forma entre frutas, cores, comidas, objetos do cotidiano e projeção de sombras. Aos poucos no avançar da narrativa, vão se construindo outros significados num jogo teatral expressivo, onde as coisas podem tomar a forma que a imaginação quiser.

Durante o espetáculo as crianças serão apresentadas a temperos diversos – alecrim, tomilho, manjericão, orégano, pimenta-de-cheiro, pimenta rosa, pimenta dedo-de-moça, páprica – e as suas combinações que fazem da cozinha um lugar mágico. Vão descobrir que os alimentos precisam de água limpa, terra boa, sol, que abelhas, vespas, borboletas, pássaros, morcegos, contribuem para a transferência do pólen, e que fertilizantes são veneno! E no final da peça descobrirão que as pessoas também precisam ser temperadas; com alegria, amor, paciência, etc.



A dramaturgia de Piquenique é baseada nas histórias populares e nos contos antigos como Barba Azul, Nariz de prata e tantos outros onde heroínas lutam contra aqueles que querem ditar o destino delas.



Dirigido pelo diretor e doutor em teatro Flavio Souza, que tem uma vasta experiência em encenar literatura para o teatro, o espetáculo tem um caráter extremamente visual, buscando a criação de um universo lúdico que transporte o imaginário do público infantil, além de investir em temas relevantes aos pequenos, partindo de um mergulho no universo lúdico de um piquenique. Um músico estará em cena com os atores.



O casal de atores Carolina Pismel e Paulo Verlings, que há 13 anos desenvolvem um trabalho contínuo na Cia Teatro Independente, se debruça pela primeira vez no universo infantil. Piquenique surge da vontade do casal em apresentar ao filho Tomé, de 3 anos, seus trabalhos como atriz e ator no teatro.



– Em Piquenique buscamos pensar esse lugar do feminino protagonista e agente da sua própria história. Para além do lugar da mulher, olhamos para as possibilidades do ser humano hoje se posicionar diante da tirania e do amedrontamento que busca controlar os corpos e as cabeças, tirando-lhes a liberdade. – comenta Carolina Pismel – Assim, para nós o lugar do imaginário é de extrema importância, garantir que os discursos sejam veiculados em um mundo de imagens criativas e que contribuam de forma potente para o crescimento de pessoas mais disponíveis para a paz do que para a guerra. Acreditamos que somente adquirindo cultura de qualidade, nossos jovens e crianças, poderão desenvolver uma sensibilidade capaz de ajudá-los a despertar uma consciência mais humanitária, assim como seu interesse para uma visão mais analítica de mundo.



Ficha técnica

Elenco: Carolina Pismel e Paulo VerlingsDireção: Flavio SouzaDramaturgia: Marcéli Torquato e Flavio SouzaMúsico: Raoní CostaDireção Musical e Composições Originais: Guilherme MirandaCenário: Mina Quental e Flavio SouzaIluminação: Luiz Paulo NenemFigurinos: Flavio SouzaPreparação Vocal: Germana GuilhermmeAssessoria de Imprensa: Ney MottaFotos e Vídeo: Elisa MendesProgramação Visual: Raquel AlvarengaAssistente de Figurino e Produção: Reinaldo PatrícioAssistente de Cenografia: Mariana CastroProdução Executiva: Karolina AlbertassiDireção de Produção: Paulo VerlingsRealização: Outrar Produções Artísticas Eireli

Serviço

Centro Cultural Banco do Brasil – Teatro IIIRua Primeiro de Março, 66, Centro, Rio de JaneiroInformações/tel.: 21 3808-2020Estreia dia 1 de setembro de 2019, domingo.Temporada: de 1 a 29 de setembro, sábados e domingos em sessões duplas, às 15h e 17h.Ingresso: R$ 30 (inteira) e R$15 (meia)Vendas: na bilheteria de quarta a segunda, das 9h às 21h, ou pelo site https://www.eventim.com.brClassificação: LivreDuração: 50 minutosInfantil