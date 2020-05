Pizza Deliciosa e Macia, igual às melhores Lanchonetes!!!

RECEITA Super-Fácil e rápida de fazer…



Sabe aquela Pizza macia que você come em casas de lanche rápido??? Sim, aquela deliciosa Pizza que dá vontade de querer mais… Segue a receita.

(ingredientes):



– 2 Xícaras de Farinha de Trigo

– 1 Xícara de Leite morno

– 3 Colheres de Sopa de Óleo

– 1 Tablete de Fermento Biológico Fresco

– 1 Colher de Chá de Sal

(Modo de Preparo):

– Misture o fermento biológico à xícara de leite morno.– Em uma vasilha, misture a farinha de trigo e o leite com fermento e, em seguida, acrescente os outros ingredientes.– Misture bem os ingredientes e, depois, acrescente mais 1 xícara extra de farinha, continue misturando até que a massa desgrude de suas mãos. Deixe descansar por 30 minutos.- Use um pouquinho de azeite para untar 2 tabuleiros de 35cm.– Espalhe a massa nos dois tabuleiros.– Escolha a cobertura que quiser (Calabresa, Presunto, Camarão)Para atingir o resultado igual à Pizza da Lanchonete, coloque a Pizza no forno a 100 graus e deixe assando por 15 minutos, depois aumente a temperatura para 180 graus para terminar de assar.

Essa receita foi testada e comprovada e é um escândalo!



Aos trabalhos!!!

Foto: Rionoticias

Nuvem de Tags:

Como fazer Pizza, Culinária, Gastronomia, Pizza, Pizza Brotinho, Pizza Crocante, Pizza de Alicce, Pizza de Atum, Pizza de Chocolate, Pizza de Muçarela, Pizza de Presunto, Pizza deliciosa, Pizza fácil de fazer, Pizza Família, Pizza Fofa, Pizza Gigante, Pizza Grande, Pizza Macia, Pizza Rápida, Pizza Super Família, Receita de Pizza, Receitas