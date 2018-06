Pizza pedida em metros ou cm na PPM em Copacabana

Qual o tamanho da sua fome?

Pizza é pedida em metros ou centímetros na PPM em Copacabana

Quando pensamos em pizzas, o formato redondinho já vem à nossa cabeça, mas a PPM (Pizza Por Metro) resolveu inovar e trouxe para o Rio há cerca de um ano e meio um conceito bastante difundido na Itália. As massas recheadas com diversos sabores são servidas em formato retangular em tábuas de madeira de 50cm ou 25cm de comprimento e 19cm de largura, além das individuais, que são um pouco menores. Ou seja, o cliente pode medir sua fome em metros.

A ideia foi trazida para a cidade por um grupo de uruguaios, todos com alguma influência Italiana, como a descendência direta. Eles pesquisaram durante um ano qual seria a melhor forma de abrir o negócio na cidade e escolheram o bairro de Copacabana para abrigar a loja. Além do formato das pizzas, o grande ponto alto da casa é a qualidade dos insumos: do molho de tomate caseiro, feito com pelati e passata, até os ingredientes que não são colocados crus nas pizzas, passando pelo forno, tudo foi elaborado para que o cliente viva uma experiência digna da Europa.

Entre as opções, as tradicionais como a Margherita (molho de tomate caseiro, muçarela, fatias de tomate italiano e manjericão – 25cm, R$ 26,00; 50cm R$ 50,00; 1m – R$ 96,00; mini R$ 17,00) e a Calabresa (molho de tomate caseiro, muçarela, linguiça calabresa, cebola e azeitonas pretas – 25cm, R$ 26,00; 50cm R$ 50,00; 1m – R$ 96,00; mini R$ 17,00). Para os vegetarianos a opção é a Veggie (molho de tomate caseiro, muçarela, abobrinha, berinjela, pimentões três cores e cebola roxa – 25cm, R$ 26,00; 50cm R$ 50,00; 1m – R$ 96,00; mini R$ 17,00) ou a Ai Funghi (molho de tomate caseiro, muçarela, comgumelos shitake, paris e alho – 25cm, R$ 34,00; 50cm R$ 64,00; 1m – R$ 122,00; mini R$ 23,00). Para quem não é tão fã de recheios, vá de Pizza Pizza (massa de pizza caseira, feita com azeita extra-virgem e molho de tomate caseiro – 25cm, R$ 17,00; 50cm R$ 32,00; 1m – R$ 60,00; mini R$ 12,00) ou Figazza (pizza branca, cebola assada ao forno, polvilhada com queijo parmesão e azeite de oliva – 25cm, R$ 24,00; 50cm R$ 46,00; 1m – R$ 90,00; mini R$ 16,00).

Já as Gourmets contam com sabores como a Prosciutto (molho de tomate caseiro, fatias de Prosciutto, queijo parmesão, tomate seco e folhas de rúcula – 25cm, R$ 40,00; 50cm R$ 78,00; 1m – R$ 152,00; mini R$ 26,00) e a Mockeshue (molho de tomate caseiro, bacon, frango, catupiry, pimentão e milho – 25cm, R$ 38,00; 50cm R$ 74,00; 1m – R$ 140,00; mini R$ 25,00). As doces não ficam de fora: são cinco opções, como a Chocolate com Doce de leite ou a Banana e Doce de leite – sem queijo (25cm, R$ 23,00; 50cm R$ 44,00; 1m – R$ 86,00; mini R$ 15,00).

A decoração colorida torna o ambiente descontraído e jovial, na calçada uma mesa alta com bancos vermelhos é ideal para quem quer compartilhar a mesa e conhecer gente nova. Dentro da loja as mesas mais baixas e espalhadas pelo salão tornam o ambiente mais familiar com luminárias pendentes também vermelhas. E ainda é pertinho da praia. O delivery funciona para Copa, Ipanema, Leme e a taxa é de R$ 5,00.

Serviço

Nome: Pizzaria PPM (Pizza Por Metro)

Endereço: Rua Francisco Otaviano 20 G e F – Copacabana

Telefones: (21) 2513-4728

Capacidade: 56

Estação do metrô até 500 metros? Qual?: Não

Horário (inclusive em feriados): Segunda a Quinta-feira, das 17h às 23:30 h; Sexta, Sábado e Domingo, das 13h atá 23:30 h

Cartões de crédito ( Mastercard, Visa, Elo): Sim

Cartões de débito ( Maestro, Visa Electron, Elo): Sim

Cartões de refeição (Alelo): Sim

Estacionamento fechado? Nao

Manobrista? Nao

Couvert? Individual ou porção? Nao

Couvert Artístico? Dias? Nao

Vinho em taça? Sim – R$ 19,00

Rolha? R$ 20

Acesso para deficiente físico com banheiro adaptado? Nao

Área de fumantes? Nao

Atividades ou cardápio para crianças? Nao

Entrega em domicílio? Taxa por bairro? R$ 5

Wireless? R$ por tempo? Tel 2513-4728 Taxa R$ 5 Copa, Ipanema, Leme

Número de endereços total: 01

Site: www.pizzapormetro.com.br (off line por enquanto)

Ano de abertura? 08/12/2016

Foto: Selmy Yassuda