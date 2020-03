Pizzaria Fabulosa conquista clientes pelo seu diferencial

Criada no ano de 2015, em Búzios, localizada na região dos lagos do estado do Rio de Janeiro, a Pizzaria Fabulosa vem conquistando cada vez mais clientes com o seu diferencial.

Para não ser mais uma no mercado gastronômico da cidade, a pizzaria trouxe para seus clientes uma massa mais leve, saborosa e sem fermento, além de trabalhar com material de qualidade, utilizando produtos de marcas conhecidas e aprovada pela população.

Outro ponto que chamou a atenção dos moradores e visitantes de Búzios, foi a quantidade de recheio servida em cada sabor de pizza. Dá para agradar a gregos e troianos! Se você mora ou está curtindo este paraíso que é Búzios, não deixe de experimentar esta delícia na cidade.