Planetas quase se alinham e trazem boas novas aos signos

Nossa semana começa encantadora, principalmente para os românticos, os que têm fé, os sonhadores e são muitos espalhados por todo o mundo! Mesmo que timidamente. Isso graças a conjunção rara de três planetas: Júpiter, Saturno e Mercúrio, que se aproximam. É o anúncio de uma Nova Era e torcemos que seja de muita felicidade e mudanças positivas.

♈ Áries ♈ 21 de março a 19 de abril

A semana começa com a lua no signo de Sagitário isso quer dizer que os dias serão tranquilos, porém chegou a hora de arrumar! Desengavete e jogue fora o que não presta, esvazie aqueles arquivos. Enfim, se livre do que não tem utilidade, ocupar espaço nunca é bom, melhor é abrir e refrescar literalmente, sua casa e sua vida.

Touro ♉ 20 de abril a 21 de maio

Os taurinos podem esperar boas mudanças esta semana. Uma nova fase se aproxima e você tem que estar preparado, com a mente aberta. Dicas importantes que podem fazer a diferença: mude os móveis de lugar; o tom ou o corte de cabelo. Ouse fazer algo completamente diferente. Se desafie.

Gêmeos ♊ 22 de maio a 20 de junho

Semana movimentada, com novidades e desafios que vão gerar novas oportunidades, bem ao estilo geminiano. Vários compromissos vão surgir, organize-se! Poderá reencontrar antigas amizades, sabe aquelas que nós fazem recordar e sonhar? E até novos parceiros comerciais ou não…

Câncer ♋ 21 de junho a 22 de julho

Canceriana você terá uma semana intensa prepare-se. Haverá Tarefas por finalizar então não deixe para depois. Esta semana você estará particularmente preocupada com a beleza, com o corpo, e, se for o caso, com a dieta. Pode se interessar por algo e novo para você, por exemplo: a dieta francesa. Seu cotidiano não será como o de sempre, novidades a caminho.

Leão ♌ 23 de julho a 22 de agosto

Os leoninos e leoninas terão uma semana intensa de emoções, principalmente no setor amoroso. Prepare-se, você vai ter surpresas! Quando menos se espera os grandes encontros acontecem. Além disso, não fique distraído quanto às finanças e trabalho, boas oportunidades não batem a porta duas vezes.

Virgem ♍ 23 de agosto a 22 de setembro

A indicação para os virginianos e de que redescubram a “alma encantadora”. Aquela que você encontra escondida em um bom livro, num curso inédito, um novo método a ser testado mesmo que em um antigo trabalho. Mover-se é o lema! Quem fica parado estagna e perde o rumo da história. É hora de reinventar.

Libra ♎ 23 de setembro a 22 de outubro

A semana parecerá um pouco tensa pois passará muito rápido, talvez, deixando assuntos pendentes, mas calma…mantenha o foco bem direcionado no setor financeiro, evitando supérfluos, cortando excessos e encontrando soluções criativas. Você pode!

♏ Escorpião. ♏ 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpiões se sentirão desafiados esta semana, por isso vale a pena estar bem preparado mentalmente e fisicamente. Busque uma atividade física, pois, sempre será benéfica, como boas caminhadas que também lhe ajudarão a relaxar e meditar. É Momento para buscar equilíbrio interior e principalmente não se irritar porque tudo passa. Dica: escreva, anote, se organize através da escrita.

Sagitário ♐ 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitariano você geralmente é distraído e esta semana pode ficar mais ainda! Preste atenção aos fatos do dia-a-dia e principalmente, dedique-se as amizades. Por sua essência sonhadora, ou, lembrando o passado, as coisas podem ficar para trás. Porém o futuro é sempre um foco do sagitariano, o que também pode distraí-lo de seu objetivo, portanto fique no presente e pés no chão!

Capricórnio ♑ 22 de dezembro a 20 de janeiro

Uma experiência sobre outro país poderá entrar na sua vida, seja em forma de um curso de idiomas, ou uma receita especial de terras distantes. Apesar do momento não ser para viagens, pode começar a por em prática aquele projeto tão desejado. Dica: siga sua intuição

Aquário ♒ 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Os aquarianos terão esta semana grandes encontros que poderão fazer a diferença. Pode ser um encontro com uma nova carreira, um novo método, ou até pessoa. Você estará com a percepção mais aguçada principalmente para o novo. E para os solteiros os astros preveem um novo amor. Será?

Peixes 20 de fevereiro a 20 de março

Pisciano fique atento. De olho nas situações práticas do dia a dia, principalmente porque poderá começar a por em prática os sonhos, aqueles projetos tão esperados. Muito importante: não perca o foco nas suas necessidades físicas. Alimente-se bem e de forma saudável, pratique exercícios, ponho o sono em dia e relaxe a mente, É difícil? Sim. Mas priorize você, se veja com um novo olhar.

