Polo Tijuca promove evento de saúde gratuito para mães

As mamães e gestantes vão ter uma manhã de sábado gratuita para cuidar da saúde. Neste dia 19 de maio, empresários do ‘Polo Tijuca’ promovem o evento: “Check Up Preventivo Digital”, na Praça Varnhagen com exames bucais, consultas nutricionais (elaborando dieta para grávidas), massoterapia e esclarecimento da importância do pré-natal odontológico.

Os serviços serão realizados por profissionais da “Equipe Saúde Plena” e uma rede de dentistas com mais de 750 clínicas odontológicas em todo o Brasil: o “Grupo Qualidade em Saúde”. O grupo percorre o país apoiando campanhas preventivas e realizando ações sociais com orientações e procedimentos através de uma unidade móvel de atendimento. O objetivo é diminuir a incidência de doenças bucais através de um processo preventivo, levando bem-estar e qualidade de vida. Inclusive as crianças também terão tratamento dentário disponível, neste sábado, dia 19/05.

– A ideia é conscientizar as mamães sobre os riscos das doenças da boca que elas podem desenvolver e poderão influenciar a saúde do seu filho, também mostrar bons hábitos de higiene bucal, uma adequada escovação após as refeições, o uso do fio dental, estimulando uma gestação mais segura. E sobretudo reforçar a importância de que, além do obstetra, a grávida também deve ser acompanhada de perto por um dentista e realizar o pré-Natal Odontológico – orienta a Dra. Lorena Bortolini Navarro

SERVIÇO

“Check up Preventivo Digital” – GRATUITO

Sábado: 19/05 , das 8h às 12h – Praça Varnhagen Tijuca.

Formula Negócio Online